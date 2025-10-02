Bijnor: घरों से रोजाना पकड़े जा रहे सांप, इनमें अजगर और रसल वाइपर भी शामिल, डसने पर झाड़फूंक के फेर में नहीं पड़ें

Bijnor News बिजनौर जिले में घरों से रोजाना करीब एक दर्जन सांप पकड़े जा रहे हैं। इनमें अजगर और रसल वाइपर सहित कई दुर्लभ प्रजातियों के सांप भी शामिल हैं। लोगों को सांप के डसने पर झाड़फूंक के फेर में नहीं पड़ने और तत्काल उपचार कराने को जागरूक किया जा रहा है। झाड़फूंक कराने में समय बरबाद करना जानलेवा हो सकता है।

जागरण संवाददाता, बिजनौर। जिले में घरों में केवल रसल वाइपर ही नहीं कामन करैत सांप जैसे दुर्लभ सांप भी निकल रहे हैं। सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ रही है। साथ ही लोगों को सांप के डसने पर झाड़फूंक वालों के फेर में न फंसकर अस्पताल में जाकर उपचार कराने को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही सांपों को हानि न पहुंचाने को भी कहा जा रहा है।

