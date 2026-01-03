Language
    बरेली बवाल के गवाह की हत्या के लिए बुलाए पीलीभीत के शूटर्स, 5 लाख में हुआ सौदा, मौलाना के करीबी समेत 9 पर FIR

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:38 PM (IST)

    बरेली में 2025 के बवाल के एक गवाह मोहम्मद फिरदौस खां की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। आरोप है कि जेल में बंद आइएमसी पार्षद अनीस सकलैनी और उसके बेटे ...और पढ़ें

    मौलाना तौकीर रजा खान

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर को हिंसा की आग में झोंकने की नाकाम कोशिश करने के आरोपितों ने अब प्रत्यक्षदर्शियों और गवाहों को भी निशाना बनाना शुरु कर दिया है। जेल में बंद आइएमसी पार्षद अनीस सकलैनी व अन्य ने गवाह को ही खत्म कराने की योजना बना डाली। घटना के एक गवाह की हत्या के लिए पांच लाख रुपये की सुपारी दे दी।

    साजिश की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने प्राथमिक जांच के आधार पर मौलाना तौकीर के करीबी व नदीम, आइएमसी पार्षद अनीस सकलैनी के बेटे अदनान समेत नौ लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। थाना बरादरी के पुराना शहर चक महमूद निवासी मोहम्मद फिरदौस खां का ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि, 26 सितंबर 2025 को शहर में हुए बवाल के दौरान उन्होंने पुलिस-प्रशासन की मदद कर उपद्रवियों की पहचान कराई थी।

    इससे नाराज होकर जेल में बंद आइएमसी नेता अनीस सकलैनी और उसके स्वजन उनसे रंजिश रखने लगे। आरोप है कि बदला लेने के लिए अनीस के बेटे अदनान ने पीलीभीत जिले के एक बदमाश को फिरदौस की हत्या कराने के लिए पांच लाख रुपये में सुपारी दी। पीड़ित के मुताबिक 18 दिसंबर 2025 को चमगादड़ वाले बाग के पास अदनान अपने साथियों के साथ पहुंचा और उन्हें घेर लिया।

    गालीगलौज करते हुए कहा गया कि तेरी वजह से हमारे नेता जेल में हैं, कोर्ट-कचहरी में 10 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। अब 10 लाख रुपये दे, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जान से मारने की धमकी देकर आरोपित मौके से फरार हो गए। फिरदौस खां ने दावा किया है कि अनीस सकलैनी की पत्नी यासमीन जेल में बंद पति अनीस, फैजुल नवी और मोईन से मिलने गई थीं।

    जेल के अंदर ही गवाह को खत्म कराने की साजिश रची गई। कहा गया कि, फिरदौस का काम तमाम कर दो, चाहे जितना पैसा लगे। इसी साजिश के तहत पीलीभीत के बीसलपुर निवासी एक कुख्यात बदमाश को पांच लाख रुपये में सुपारी दी गई, जिसमें कुछ रकम एडवांस में भी देने का दावा किया जा रहा है।

    बताया कि सुपारी किलर उनके घर के आसपास आए दिन चक्कर लगा रहा है। इससे परिवार भय में है। बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर नदीम खां, अदनान, साजिद सकलैनी, बबलू खां, मोबीन कुरैशी उर्फ लाली, फैजान कुरैशी, यासमीन व फुरकान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्रकरण में आरोपितों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

     

