क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई: तौकीर रजा समेत 38 दंगाइयों पर 10वीं चार्जशीट, बढ़ा शिकंजा

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में हुए उपद्रव के मामले में क्राइम ब्रांच में एक और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इसमें आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 38 लोगों को आरोपित बनाया गया है। उपद्रव के मामले में यह 10वीं चार्जशीट थी। हालांकि, सभी मुकदमों में अभी विवेचना जारी है। उपद्रवियों की पहचान होने के बाद सभी 10 मुकदमों में पार्ट चार्जशीट भी दाखिल की जानी है।

बता दें कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने कानपुर के आइ लव मुहम्मद पोस्टर की आड़ में विवाद कराया था। इस्लामियां ग्रांउड में बिना अनुमति के प्रवेश से रोकने पर भीड़ के रूप में आए दंगाइयों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस पर पथराव, फायरिंग, पेट्रोल बम फेंके।

भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मजबूरी में पुलिस को लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों से लूट भी की थी। वह उनके वायरलेस सेट, एंटी राइट गन आदि को लूटकर फरार हो गए थे। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मामले में पुलिस ने अपनी ओर से पांच थानों में 10 मुकदमे लिखवाए।

इसमें से कोतवाली में पांच, बारादरी थाने में दो और प्रेमनगर, किला व कैंट थाने में एक-एक मुकदमा लिखा गया था। कोतवाली और बारादरी थाने के दो प्रमुख मुकदमे (जिनमे हत्या का प्रयास था) क्राइम ब्रांच को सौंप दिए गए। जिसमें क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजय धीर ने विवेचना की।

उन्होंने बारादरी के मुकदमे में मौलाना तौकीर रजा समेत 38 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस मुकदमे को बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने लिखाया था। इसमें 28 लोगों को नामजद करते हुए 250 अज्ञात को शामिल किया था। क्राइम ब्रांच में कई नाम प्रकाश में लाकर चार्जशीट दाखिल कर है।