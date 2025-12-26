Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई: तौकीर रजा समेत 38 दंगाइयों पर 10वीं चार्जशीट, बढ़ा शिकंजा

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:05 PM (IST)

    बरेली में हुए उपद्रव मामले में क्राइम ब्रांच ने मौलाना तौकीर रजा समेत 38 लोगों के खिलाफ 10वीं चार्जशीट दाखिल की है। यह कार्रवाई कानपुर के 'आई लव मुहम् ...और पढ़ें

    Hero Image

    तौकीर रजा

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में हुए उपद्रव के मामले में क्राइम ब्रांच में एक और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इसमें आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 38 लोगों को आरोपित बनाया गया है। उपद्रव के मामले में यह 10वीं चार्जशीट थी। हालांकि, सभी मुकदमों में अभी विवेचना जारी है। उपद्रवियों की पहचान होने के बाद सभी 10 मुकदमों में पार्ट चार्जशीट भी दाखिल की जानी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने कानपुर के आइ लव मुहम्मद पोस्टर की आड़ में विवाद कराया था। इस्लामियां ग्रांउड में बिना अनुमति के प्रवेश से रोकने पर भीड़ के रूप में आए दंगाइयों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस पर पथराव, फायरिंग, पेट्रोल बम फेंके।

    भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मजबूरी में पुलिस को लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों से लूट भी की थी। वह उनके वायरलेस सेट, एंटी राइट गन आदि को लूटकर फरार हो गए थे। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मामले में पुलिस ने अपनी ओर से पांच थानों में 10 मुकदमे लिखवाए।

    इसमें से कोतवाली में पांच, बारादरी थाने में दो और प्रेमनगर, किला व कैंट थाने में एक-एक मुकदमा लिखा गया था। कोतवाली और बारादरी थाने के दो प्रमुख मुकदमे (जिनमे हत्या का प्रयास था) क्राइम ब्रांच को सौंप दिए गए। जिसमें क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजय धीर ने विवेचना की।

    उन्होंने बारादरी के मुकदमे में मौलाना तौकीर रजा समेत 38 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस मुकदमे को बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने लिखाया था। इसमें 28 लोगों को नामजद करते हुए 250 अज्ञात को शामिल किया था। क्राइम ब्रांच में कई नाम प्रकाश में लाकर चार्जशीट दाखिल कर है।

    इन लोगों के विरुद्ध क्राइम ब्रांच ने लगाई चार्जशीट

    आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा, मुहम्मद आजम, फरहत खान, मोईन खान, उमेद, मुस्तकीम, अरवाज, नाजिम रजा खां, मोहसिन, शाकिब, रफीक, जैनुल, तौहीद, फैसल, मोबीन, सुभान, ताजिम, अर्शद, शमशाद, इदरीश, इकबाल, शान उर्फ अबदुल रहमान, मुहम्मद नदीम, रिजवान, अमान, नदीम, अफजाल बेग, डा. नफीस, फरहान रजा खां, मुनीर इदरीशी, सफीले अहमद, आरिफ, अनीस सकलैनी, मोइन सिद्दीकी, फैजुल नवी, कलीम खां, मोबीन और एक बाल अपचारी।

     

    क्राइम ब्रांच को विवेचना के लिए कोतवाली और बारादरी के दो प्रमुख मुकदमे दिए गए थे। दोनों ही मुकदमों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है।

    - अनुराग आर्य, एसएसपी।


    यह भी पढ़ें- बरेली उपद्रव कांड: मौलाना तौकीर रजा समेत 46 पर क्राइम ब्रांच ने कसी नकेल, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल