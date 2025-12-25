Language
    बरेली उपद्रव कांड: मौलाना तौकीर रजा समेत 46 पर क्राइम ब्रांच ने कसी नकेल, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:49 PM (IST)

    बरेली में क्राइम ब्रांच ने कोतवाली और बारादरी कांड में मौलाना तौकीर रजा समेत 46 आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। एसएसपी अनुराग आर्य क ...और पढ़ें

    मौलाना तौकीर रजा

    जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव के मामले में आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 46 आरोपितों के विरुद्ध क्राइम ब्रांच ने भी चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब तक मौलाना तौकीर के विरुद्ध यह नौंवी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है। पुलिस की ओर से 10वें मुकदमे में भी क्राइम ब्रांच जल्द ही आखिरी चार्जशीट दाखिल करेगी, हालांकि अभी विवेचना जारी रहेगी। क्योंकि इस प्रकरण में पार्ट चार्जशीट भी दाखिल होनी है।

    26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने कानपुर के आइ लव मुहम्मद पोस्टर की आड़ में विवाद कराया था। इस्लामियां ग्रांउड में बिना अनुमति के प्रवेश से रोकने पर भीड़ के रूप में आए दंगइयों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस पर पथराव, फायरिंग, पेट्रोल बम फेंके। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मजबूरी में पुलिस को लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े।

    दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों से लूट भी की थी। वह उनके वायरलेस सेट, एंटी राइट गन आदि को लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस के अनुसार वायरलेस को इसलिए लूटा गया ताकि वह पुलिस के हर मूवमेंट के बारे में जानकारी कर सकें। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मामले में पुलिस ने अपनी ओर से पांच थानों में 10 मुकदमे लिखवाए।

    इसमें से कोतवाली में पांच, बारादरी थाने में दो और प्रेमनगर, किला व कैंट थाने में एक-एक मुकदमा लिखा गया था। कोतवाली और बारादरी थाने के दो प्रमुख मुकदमे (जिनमे हत्या का प्रयास था) क्राइम ब्रांच को सौंप दिए गए। जिसमें क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजय धीर ने विवेचना की और उन्होंने कोतवाली के मुकदमे में मौलाना तौकीर समेत 46 दंगाइयों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। इससे पहले बाकी आठ मुकदमों में थाना पुलिस भी अपनी ओर से चार्जशीट लगा चुकी है।

    इन लोगों के विरुद्ध क्राइम ब्रांच ने लगाई चार्जशीट

    आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा, नदीम खान, फरमान, सरफराज, रेहान, तोहिद, मुहम्मद सरफराज, मुस्तकीम, मुनीफुद्दीन, जफरुद्दीन, मुहम्मद इमरोज, मुहम्मद शरीफ, इमाम मुशारुफ, शमशेर रजा, अजीम अहमद, मुहम्मद उवैश, मुहम्मद आमिर, रहिल, मुहम्मद साजिद, समीर, मुहम्मद जीशान, फैसल, इदरीश, इकवाल के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई है।

    इनके अलावा अब्दुल नफीस, मुहम्मद फैजान खान, महताब खान, मुहम्मद रईस, डा. नफीस, फरहान, जाकिर कुरैशी, मोईन उर्फ सजले, गुड्डू अहमद, अयान, शेरू, हस्सान, मुनीर अहमद, हनीफ, मुहम्मद जीशान, आरिफ, फैजल, अफजाल बेग, फरहत, मोइन अली, नदीम सकलैनी और शफीले अहमद उर्फ शफी अहमद के नाम भी चार्जशीट में शामि‍ल हैं।

     

    क्राइम ब्रांच को दिए गए उपद्रव के मुकदमे में भी चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस प्रकरण में जल्द कार्रवाई करते हुए लगातार चार्जशीट दाखिल की जा रही हैं।

    - अनुराग आर्य, एसएसपी


