बरेली उपद्रव का 'कंट्रोल रूम' जमींदोज: बेग बारातघर पर दूसरे दिन भी गरजा बुलडोजर, साजिश का अड्डा मिट्टी में ढेर मिला

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव के मुख्य षडयंत्र स्थल फरीदापुर चौधरी स्थित बेग बरातघर को बीडीए के बुलडोजर ने पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। बुधवार को सुबह 11 बजे से देर शाम तक तीन बुलडोजर जमकर गरजे। 400 वर्गमीटर पर बने अवैध बेग बरातघर को ध्वस्त करने के लिए बीडीए ने मंगलवार को सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक चार बुलडोजर चलाने के बाद बुधवार को अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

गौरतलब है कि 26 सितंबर को शहर में उपद्रव के पहले मौलाना तौकीर ने इसी बरातघर में बैठक कर पूरी भूमिका तैयार की थी। इस पर पुलिस-प्रशासन की ओर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से उपद्रव में शामिल हुए आरोपितों की कुंडली तैयार करते हुए कार्रवाई तेज कर दी है।शहर में 26 सितंबर को ‘आइ लव मुहम्मद’ के नाम पर बिना अनुमति प्रदर्शन कर शहर को हिंसा की आग में झाेंकने की नाकाम कोशिश की गई। इसको लेकर प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है।

शहर के अलग-अलग हिस्सों में आरोपितों के बने अवैध निर्माण भी कार्रवाई की जद में आ रहे हैं। इसी कड़ी में नैनीताल रोड स्थित फरीदापुर चौधरी मुहल्ले में सपा के पूर्व पार्षद और मौलाना तौकीर के करीबी वाजिद बेग के अवैध बरातघर को भी मंगलवार को ध्वस्तीकरण के बाद बचे हुए 50 प्रतिशत से अधिक हिस्से को बुधवार को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। इस अवैध बरातघर के विरुद्ध बीडीए ने छह अक्टूबर को सील किया था।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई थी वीडियो शहर में उपद्रव के बाद पुलिस की जांच में सामने आया कि इसकी पूरी भूमिका 19 सितंबर को तैयार की गई थी। बेग बरातघर में ही मौलाना तौकीर और उसके गुर्गों के बैठक करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। जिसके बाद पुलिस-प्रशासन ने जांच में पुष्टि होते ही कार्रवाई तेज कर दी।