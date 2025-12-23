Language
    बरेली में फिर गरजा बुलडोजर: सीलिंग के बाद अब ध्वस्तीकरण, भारी फोर्स के बीच ढहाया गया वाज‍िद बेग का बरातघर

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:22 PM (IST)

    बरेली में उपद्रवियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार सुबह फरीदापुर चौधरी में पूर्व सपा पार्षद वाजिद बेग के अवैध बरातघर को बरेली विकास प्र ...और पढ़ें

    वाज‍िद बेग के बरातघर को ढहाता बुलडोजर

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव करने वाले मौलाना तौकीर के करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। फरीदापुर चौधरी में पूर्व सपा पार्षद वाजिद बेग का बेग बरातघर तोड़ने मंगलवार सुबह बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की टीम पहुंची।

    WhatsApp Image 2025-12-23 at 12.11.45 PM

    भारी पुलिसबल के बीच अवैध बने बारातघर को बीडीए के बुलडोजर ने ग‍िरा दि‍या। इस दौरान भारी संख्‍या में लोगों की भीड़ जमा रही।  गौरतलब है की शहर में 26 सितंबर को उपद्रव के बाद बीडीए ने पांच अक्टूबर को बारातघर को सील किया था।

    WhatsApp Image 2025-12-23 at 12.11.45 PM

    बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए ने बताया कि वाजिद बेग ने अवैध तरीके से यह मैरिज होम बनाया है। कई बार रोकने के बावजूद निर्माण जारी रहा, इसलिए बरातघर पर कार्रवाई की जा रही है।

    WhatsApp Image 2025-12-23 at 11.40.20 AM 1

    इससे पहले बीडीए ने पीलीभीत रोड पर आरिफ के फहम लान, फ्लोरा गार्डन, उनकी पत्नी का स्काई लार्क होटल, नरियावल स्थित शराफत का बरातघर और नौमहला मस्जिद के पास आरोपी नदीम की चार दुकानें पर कार्रवाई की थी।

    WhatsApp Image 2025-12-23 at 11.40.16 AM

     

