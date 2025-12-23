जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव करने वाले मौलाना तौकीर के करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। फरीदापुर चौधरी में पूर्व सपा पार्षद वाजिद बेग का बेग बरातघर तोड़ने मंगलवार सुबह बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की टीम पहुंची।

भारी पुलिसबल के बीच अवैध बने बारातघर को बीडीए के बुलडोजर ने ग‍िरा दि‍या। इस दौरान भारी संख्‍या में लोगों की भीड़ जमा रही। गौरतलब है की शहर में 26 सितंबर को उपद्रव के बाद बीडीए ने पांच अक्टूबर को बारातघर को सील किया था।