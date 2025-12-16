उपद्रव के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ीं: तीन और मुकदमों में चार्जशीट

जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव के मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 46 आरोपितों के विरुद्ध तीन और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो गई हैं। अब तक कुल 10 मुकदमों में से सात मुकदमों में चार्जशीट लग चुकी है। सभी में मौलाना को नामजद किया गया है। मंगलवार को किला प्रेमनगर और कैंट थाने में दर्ज एक-एक मुकदमे में चार्जशीट दाखिल की गई।

अब सभी मुकदमों में से क्राइम ब्रांच के दो और बारादरी थाने का एक मुकदमा बाकी है। मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को कानपुर के आइ लव मुहम्मद पोस्टर की आड़ में शहर में उपद्रव कराया था। जिसमें पुलिस पर न सिर्फ जानलेवा हमला किया गया बल्कि, पुलिस के साथ लूटपाट भी की गई थी। भीड़ में एकत्र होकर आए उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया।

महादेव पुल से पत्थर फेंके जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी। पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया तो आरोपितों ने पेट्रोल बम फेंकने के साथ ही फायरिंग भी की थी। पुलिस की एंटी राइट गन और वायरलेस को भी लूट लिया था। उपद्रवियों ने खलील तिराहा, नौमहला मस्जिद, नावेल्टी, आजम नगर, रोडवेज समेत तमाम जगहों पर पुलिस को घेरकर पत्थर फेंके थे।

उपद्रवियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद पांच थानों में 10 मुकदमे पंजीकृत किए गए। जिसमें पांच मुकदमे कोतवाली, दो बारादरी और एक-एक मुकदमा प्रेमनगर, किला और कैंट में दर्ज किया गया था। प्रेमनगर, किला और कैंट थाने में दर्ज तीनों मुकदमों में 37 लोगों को नामजद किया गया, लेकिन विवेचना के बाद 46 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई।

कैंट थाने में 17 के विरुद्ध चार्जशीट कैंट थाने में दर्ज मुकदमे को दारोगा रोहित ने लिखाया था। जिसमें 10 लोगों को नामजद करने के साथ ही कुछ को अज्ञात किया गया। इस मामले की विवेचना एसएसआइ कृष्ण कुमार ने की। जिसमें उन्होंने 17 के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। इसमें मौलाना तौकीर रजा, नफीस, फरहान रजा, सफी उर्फ सफीले अहमद, फैजल नवी, अफजाल बेग, मुनीर इदरीशी, अनीस सकलैनी, मोईन खान, नदीम खान, नफीस, मुहम्मद महताब, फैजान, मोईन उर्फ सजले, जाकि, आरिफ और फरहद को शामिल किया है।

प्रेमनगर में 22 के विरुद्ध चार्जशीट प्रेमनगर में दारोगा प्रमोद कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया जिसमें 24 लोगों को नामजद किया गया बाकी कई को अज्ञात में शामिल किया गया। इस मुकदमे की विवेचना इंस्पेक्टर क्राइम प्रमोद कुमार ने की। इसमें से उन्होंने 22 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की।

इसमें मौलाना तौकीर रजा, इम्तियाज अली, मुहम्मद इमरान, मुसीर आलम, फिरोज हुसैन, अनवर हुसैन, आशिफ, समीर अली, अमान हुसैन, कसान हुसैन, फैजान सकलैनी, मुनीर इदरीशी, नदीम खां, नफीस खां, फरहान खां, फैजूल नबी खां, अनीस सकलैनी, आरिफ, जुनैद अली खां, अफजाल बेग, फरहत, और शीफले उर्फ सफी अहमद को आरोपित बनाया गया है।