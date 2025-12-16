Language
    बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर के खिलाफ तीन और मुकदमों में चार्जशीट, 10 केस हैं दर्ज

    By Rajnesh Saxena Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:56 PM (IST)

    बरेली में उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर रजा के विरुद्ध तीन और मुकदमों में चार्जशीट दाखिल हुई। 10 में से 7 मुकदमों में चार्जशीट लग चुकी है। पुलिस के अन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव के आरोपित इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल (आइएमसी) अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के विरुद्ध मंगलवार को तीन और मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इस प्रकरण में दर्ज 10 मुकदमों में अब तक सात में चार्जशीट लग चुकी है, शेष तीन मुकदमों की विवेचना चल रही।

    मौलाना तौकीर प्रत्येक मुकदमे में नामजद है। पुलिस की विवेचना में पता चला कि उसने षड्यंत्र रचकर उपद्रव कराया। उसने अपने करीबी आइएमसी महासचिव नफीस खां, पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खां व मुनीर इदरीशी को भीड़ जुटाकर पुलिस पर हमला कराने का जिम्मा सौंपा था।

    कानपुर के आइ लव मोहम्मद लिखे पोस्टर विवाद की आड़ में 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने उपद्रव कराया था। उस दौरान भीड़ ने पांच स्थानों पर पुलिस पर फायरिंग, पथराव व लूटपाट की थी। उसी रात कोतवाली में पांच, बारादरी थाने में दो, प्रेमनगर, किला और कैंट थाने में एक-एक मुकदमा दर्ज कराया गया था।

    अगले दिन मौलाना तौकीर को गिरफ्तार कर प्रशासनिक आधार पर फतेहगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। बाद में नफीस खां, नदीम खां समेत 90 अन्य आरोपित स्थानीय जेल में बंद किए गए थे।

    एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पूर्व में चार मुकदमों में चार्जशीट लग चुकी थी। मंगलवार को कैंट, किला और प्रेमनगर थाने में दर्ज तीन अन्य मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई।

    कैंट थाने में विवेचक कृष्ण कुमार ने मौलाना तौकीर, नफीस खां, फरहान रजा, सफी उर्फ सफीले अहमद, फैजल नवी, अफजाल बेग, मुनीर इदरीशी, अनीस सकलैनी, मोईन खान, नदीम खान, नफीस, मुहम्मद महताब, फैजान, मोईन उर्फ सजले, जाकि, आरिफ और फरहद के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। प्रेमनगर थाने में दर्ज मुकदमे में विवेचक इंस्पेक्टर क्राइम प्रमोद कुमार ने मौलाना तौकीर, नफीस खां, मुनीर इदरीशी, नदीम खां, इम्तियाज अली, मुहम्मद इमरान, मुसीर आलम, फिरोज हुसैन, अनवर हुसैन, आशिफ, समीर अली, अमान हुसैन, कसान हुसैन, फैजान सकलैनी, फरहान खां, फैजूल नबी खां, अनीस सकलैनी, आरिफ, जुनैद अली खां, अफजाल बेग, फरहत, और शीफले उर्फ सफी अहमद के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। किला थाने में विवेचक हेमराज ने मौलाना तौकीर, फरहान खान, अफजाल बेग, अयान, हस्सान, रिजवान और शान पर चार्जशीट लगाई। अब तीन मुकदमों में चार्जशीट लगनी शेष है, जिनमें दो की विवेचना क्राइम ब्रांच कर रही है।