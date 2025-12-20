पुलिस ने तौकीर रजा के करीब नदीम को रिमांड पर लिया, फर्जी दस्तावेज के बारे में हुई पूछताछ
बरेली में, मौलाना तौकीर रजा के करीबी नदीम को कोतवाली पुलिस ने रिमांड पर लिया। नदीम पर आरोप है कि उसने उपद्रव से पहले आइएमसी के पदाधिकारी लियाकत के फर् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। मौलाना तौकीर रजा के करीबी नदीम को कोतवाली पुलिस ने शनिवार को रिमांड पर लिया। उपद्रव से पहले नदीम ने आइएमसी के पदाधिकारी लियाकत के फर्जी हस्ताक्षर करके लोगों को पत्र बांटे थे। उस मामले में नदीम से पूछताछ की गई।
26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने कानपुर के आइ लव मोहम्मद पोस्ट की आड़ में उपद्रव कराया था। पहले पुलिस प्रशासन को भीड़ एकत्र न होने का वादा किया गया और लिखित में एक पत्र भी दिया गया।
— anshul saxena (@rudrasaxena) December 20, 2025
इसके बाद नदीम ने आइएमसी के पदाधिकारी लियाकत के फर्जी हस्ताक्षर करके लोगों को भ्रामक पत्र बांटे जिसमें भीड़ के आने का आवाहन किया और पुलिस प्रशासन को दिए गए पत्र को झूठा बताया था।
इस मामले में लियाकत ने कोतवाली में नदीम के विरुद्ध एक प्राथमिक की पंजीकृत कराई थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने शनिवार को नदीम रिमांड ली और उससे पूछताछ की।
कोर्ट से पुलिस को चार घंटे की रिमांड दी गई। नदीम के बाहर आने पर लोगों में आक्रोश न फैले इसके लिए पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी।
यह भी पढ़ें- उपद्रव के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ीं: तीन और मुकदमों में चार्जशीट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।