    पुलिस ने तौकीर रजा के करीब नदीम को रिमांड पर लिया, फर्जी दस्तावेज के बारे में हुई पूछताछ

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:31 PM (IST)

    बरेली में, मौलाना तौकीर रजा के करीबी नदीम को कोतवाली पुलिस ने रिमांड पर लिया। नदीम पर आरोप है कि उसने उपद्रव से पहले आइएमसी के पदाधिकारी लियाकत के फर् ...और पढ़ें

    पुल‍िस की ग‍िरफ्त में नदीम

    जागरण संवाददाता, बरेली। मौलाना तौकीर रजा के करीबी नदीम को कोतवाली पुलिस ने शनिवार को रिमांड पर लिया। उपद्रव से पहले नदीम ने आइएमसी के पदाधिकारी लियाकत के फर्जी हस्ताक्षर करके लोगों को पत्र बांटे थे। उस मामले में नदीम से पूछताछ की गई।

    26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने कानपुर के आइ लव मोहम्मद पोस्ट की आड़ में उपद्रव कराया था। पहले पुलिस प्रशासन को भीड़ एकत्र न होने का वादा किया गया और लिखित में एक पत्र भी दिया गया।

    इसके बाद नदीम ने आइएमसी के पदाधिकारी लियाकत के फर्जी हस्ताक्षर करके लोगों को भ्रामक पत्र बांटे जिसमें भीड़ के आने का आवाहन किया और पुलिस प्रशासन को दिए गए पत्र को झूठा बताया था।

    इस मामले में लियाकत ने कोतवाली में नदीम के विरुद्ध एक प्राथमिक की पंजीकृत कराई थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने शनिवार को नदीम रिमांड ली और उससे पूछताछ की।

    कोर्ट से पुलिस को चार घंटे की रिमांड दी गई। नदीम के बाहर आने पर लोगों में आक्रोश न फैले इसके लिए पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी।

     

