पुलिस ने तौकीर रजा के करीब नदीम को रिमांड पर लिया, फर्जी दस्तावेज के बारे में हुई पूछताछ

जागरण संवाददाता, बरेली। मौलाना तौकीर रजा के करीबी नदीम को कोतवाली पुलिस ने शनिवार को रिमांड पर लिया। उपद्रव से पहले नदीम ने आइएमसी के पदाधिकारी लियाकत के फर्जी हस्ताक्षर करके लोगों को पत्र बांटे थे। उस मामले में नदीम से पूछताछ की गई।

