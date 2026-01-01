जागरण संवाददाता, बांदा । प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 के अधर में लटके होने से हजारों लाभार्थियों को सर्दी के मौसम में अपनी छत होने का सपना पूरा होते नहीं दिख रहा है। सितंबर वर्ष 2024 से पांच वर्षों के लिए शुरू हुई योजना में एक वर्ष से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। अधर में लटकी सत्यापन प्रक्रिया के फिलहाल पूरी होने की उम्मीद भी नहीं है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 का शुभारंभ बीते वर्ष सितंबर माह में हुआ। इसमें लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी में 1.80 हजार रुपये तक प्रदान की जानी है।लेकिन एक वर्ष से ज्यादा का समय बीतने के बाद महज कागजी प्रक्रिया में ही योजना उलझ कर रह गयी है।