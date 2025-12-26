Language
    रतलाम में ग्रामीण ने पंचायत कार्यालय में पेट्रोल डालकर लगाई आग, योजनाओं का लाभ न मिलने से था परेशान

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:07 PM (IST)

    रतलाम जिले के मांगरोल में एक ग्रामीण ने पंचायत कार्यालय में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गोपाल डामोर नामक आरोपी सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से नाराज था। ...और पढ़ें

    Hero Image

    ग्रामीण युवक ने पेट्रोल उड़ेलकर लगाई आग। (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। रतलाम जिले के सालाखेड़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मांगरोल में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक आक्रोशित ग्रामीण ने पंचायत कार्यालय में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी पानी की बोतल से पेट्रोल छिड़कते और फिर आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मामले में आरोपी गोपाल डामोर को हिरासत में ले लिया है।

    रोकने के बावजूद नहीं माना

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे गोपाल डामोर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से नाराज होकर पंचायत कार्यालय पहुंचा था। ग्रामीणों का कहना है कि वह नशे की हालत में था। आरोप है कि उसने गाली-गलौज करते हुए पंचायत कार्यालय की टेबल पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वह नहीं माना। कुछ ही देर बाद उसने दरवाजा खोलकर जलती माचिस की तीली टेबल पर फेंक दी, जिससे आग की ऊंची लपटें उठने लगीं।

    आग लगते ही कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए पानी डालकर आग पर काबू पाया और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

    बेटा बना हम्माल, खुद मानसिक तनाव में

    पूछताछ में गोपाल डामोर ने बताया कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। आर्थिक तंगी के कारण उसके नाबालिग बेटे को हम्माली का काम करना पड़ रहा है। इसी मानसिक तनाव में उसने यह कदम उठाया।

    घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सालाखेड़ी चौकी प्रभारी जेसी यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया आरोपी नशे की हालत में पाया गया है और योजनाओं से वंचित रहने की शिकायतों की भी जांच की जा रही है। वहीं, सरपंच गायत्री भरत चौधरी का कहना है कि जिन योजनाओं का जिक्र आरोपी कर रहा है, वे केंद्र सरकार की हैं, जिनमें पंचायत की भूमिका सीमित है। आगजनी की इस घटना में पंचायत कार्यालय को नुकसान पहुंचा है।