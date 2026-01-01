यूपी में सपा बूथ अध्यक्ष ने की दुष्कर्म की कोशिश, युवती ने फरसा उठाया और काट डाला; खुद पहुंची थाने
बांदा में एक युवती ने शराब के नशे में दुष्कर्म का प्रयास करने वाले सपा बूथ अध्यक्ष की फरसे से हत्या कर दी। युवती ने पुलिस चौकी पहुंचकर अपना जुर्म कबूल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बांदा । शराब के नशे में युवती के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास में युवती ने सपा के बूथ अध्यक्ष की फरसे से काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद युवती पुलिस चौकी पहुंच गई। उसने जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि पड़ोसी उसके घर में आकर शराब पी और जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया, इसलिए उसने मार डाला। घटना के बाद एसपी ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए तीन टीमें गठित की हैं। मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है।
बबेरू कोतवाली के एक गांव में घर के मुखिया की मौत के बाद मां-बेटी रहती थी। मां घर के बाहर एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती है। गुरुवार को करीब चार बजे मां खेत की ओर गई थी। घर पर युवती अकेली थी। इसी दौरान सपा का बूथ अध्यक्ष 48 वर्षीय सुखराज प्रजापति घर में आया और उसने शराब के नशे में युवती के साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
युवती के अनुसार उसने घटना का विरोध किया, लेकिन नशे में सुखराज ने उसके साथ जोर-जबरदस्ती की। इस दौरान आक्रोश में उसने घर में रखे फरसे से उसके सिर और सीने में कई वार करके हत्या कर दी। हत्या के बाद युवती पुलिस चौकी चली गई। उसने पुलिस के समक्ष सुखराज की हत्या करने की बात स्वीकारी। घटना के बाद बबेरू सीओ सौरभ सिंह और कोतवाली प्रभारी राजेंद्र कुमार राजावत मौके पर पहुंचे हैं।
फारेंसिक टीम भी मौके पर बुलाई गई। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। प्रथमदृष्टया यह बात प्रकाश में आई है कि सुखराज का उस घर में काफी समय से आना-जाना था। घटना में सुखराज की पत्नी कलावती ने युवती के विरुद्ध हत्या की तहरीर दी है। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि घटना की असली वजह पता लगाई जा रही है। तीन टीमों का गठन किया गया है जो अलग-अलग बिंदुओं में घटना की जांच करेगी। युवती को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा।
