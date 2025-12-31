Language
    बांदा में अंतरराज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार, लाखों का माल बरामद

    By Vimal Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:24 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बांदा। थाना अतर्रा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम ने मंगलवार को अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 05 लाख रुपए कीमत के चोरी के माल, बाइकें, मोबाइल फोन, नकद रुपये सहित तीन अवैध तमंचा बरामद किया है।

    पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपित बांदा व आस-पास के जनपदों सहित मप्र राज्य में सूनसान घरों, दुकानों आदि में कीमती सामानों तथा आभूषणों तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे।

    बीते 11 दिसंबर को कस्बा अतर्रा के नरैनी रोड स्थित एक मकान से आभूषण तथा नकदी एवं 21 दिसंबर को अतर्रा स्टेशन रोड से एक बाइक चोरी की घटना हुई थी। पुलिस अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। मंगलवार को थाना अतर्रा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम ने अभियुक्तों की पहचान करते हुए ओरन रोड से घेराबंदी कर उक्त चोरों को गिरफ्तार किया है।

    तलाशी में अभियुक्तों के कब्जे से 03 अवैध तमंचा, 03 जिंदा कारतूस, चोरी के आभूषण पिघलाकर बनाए सफेद धातु के 04 टंच वजन 131 ग्राम 620 मिलीग्राम, सफेद धातु के 04 गोल टंच वजन 23 ग्राम 170 मिलीग्राम, 06 मोबाइल फोन, 03 मोटरसाइकिल व 10 हजार 500 रुपये नकद आदि बरामद हुए हैं।

    पकड़े गए अभियुक्तों में दीप सोनी निवासी मगौरा बाजार थाना पट्टी जिला प्रतापगढ़, प्रेमबाबू रैदास निवासी महुई छतैनी थाना कालिंजर, अनवार उर्फ अन्नू निवासी मुहल्ला अवंती नगर अतर्रा रोड़ नबाब टैंक कोतवाली नगर बांदा, दीपू रैकवार निवासी अवंती नगर नबाबटैंक अतर्रा रोड बांदा हैं।एसपी पलाश बंसल ने बताया कि उक्त मामले में अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।