अधूरी रह गई ये प्रेम कहानी... प्रेमी की शादी तय हुई तो प्रेमिका ने दे दी जान

जागरण संवाददाता, बांदा। बांदा में एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई। कई सालों से चल रहा प्रेम प्रसंग अधूरा ही रह गया। प्रेमी की शादी तय होने पर प्रेमिका ने जान दे दी। चिल्ला थाना के एक गांव निवासी 24 वर्षीय युवती ने पड़ोस में रहने वाले प्रेमी की शादी दूसरी जगह तय होने से दोपहर में जहरीला पदार्थ खा लिया। स्वजन ने उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान उसकी शाम को मौत हो गई।

पिता ने बताया कि उसका पड़ोसी युवक से कई सालों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। उन्हें इस बात की जानकारी कुछ दिनों पहले हुई थी। इसमें प्रेमी के स्वजन से शादी करने के लिए कहा था। लेकिन वह दहेज की मांग को लेकर शादी नहीं कर रहे थे। इसी बीच प्रेमी की शादी उसके स्वजन ने दूसरी जगह तय कर दी।

प्रेमिका को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने आत्मघाती कदम उठा लिया है। बेटी ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। उसे मेडिकल कालेज लेकर गए लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। इधर, हमीरपुर में प्रेमिका के कमरे के बाहर बेहोश मिले प्रेमी की मौत शुक्रवार की रात एक युवक बेहोशी की हालत में प्रेमिका के कमरे के बाहर पड़ा मिला। जिसे किसी महिला ने पीएचसी पहुंचाया। जहां से हालत गंभीर होने पर उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के मामा ने प्रेमिका और उसकी मौसी पर जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर सौंपी है।