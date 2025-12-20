अधूरी रह गई ये प्रेम कहानी... प्रेमी की शादी तय हुई तो प्रेमिका ने दे दी जान
बांदा में एक 24 वर्षीय युवती ने प्रेमी की शादी दूसरी जगह तय होने पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कई सालों से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन प्रेमी के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बांदा। बांदा में एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई। कई सालों से चल रहा प्रेम प्रसंग अधूरा ही रह गया। प्रेमी की शादी तय होने पर प्रेमिका ने जान दे दी।
चिल्ला थाना के एक गांव निवासी 24 वर्षीय युवती ने पड़ोस में रहने वाले प्रेमी की शादी दूसरी जगह तय होने से दोपहर में जहरीला पदार्थ खा लिया। स्वजन ने उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान उसकी शाम को मौत हो गई।
पिता ने बताया कि उसका पड़ोसी युवक से कई सालों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। उन्हें इस बात की जानकारी कुछ दिनों पहले हुई थी। इसमें प्रेमी के स्वजन से शादी करने के लिए कहा था। लेकिन वह दहेज की मांग को लेकर शादी नहीं कर रहे थे। इसी बीच प्रेमी की शादी उसके स्वजन ने दूसरी जगह तय कर दी।
प्रेमिका को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने आत्मघाती कदम उठा लिया है। बेटी ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। उसे मेडिकल कालेज लेकर गए लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई।
इधर, हमीरपुर में प्रेमिका के कमरे के बाहर बेहोश मिले प्रेमी की मौत
शुक्रवार की रात एक युवक बेहोशी की हालत में प्रेमिका के कमरे के बाहर पड़ा मिला। जिसे किसी महिला ने पीएचसी पहुंचाया। जहां से हालत गंभीर होने पर उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के मामा ने प्रेमिका और उसकी मौसी पर जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर सौंपी है।
प्रेमिका और उसकी मौसी पर हत्या का आरोप
थानाक्षेत्र के चंदपुरवा बुजुर्ग निवासी राहुल साहू अपनी विधवा मां के साथ ननिहाल देवगांव में रहता था। कस्बे के एक बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर के यहां हाइड्रा चलाकर वह परिवार चलाने में सहयोग करता था। इसकी जान पहचान सिसोलर थानाक्षेत्र के एक गांव की युवती से थी। युवती कस्बे के गुरगुज थोक में किराए के मकान में अपनी मौसी के साथ रहती है। शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे राहुल प्रेमिका के कमरे के बाहर बेहोशी हालत में पड़ा हुआ था। जिसे बेहोश पड़ा देख किसी महिला ने कस्बे के पीएचसी में भर्ती कराया था। हालत गंभीर होने पर युवक को सदर अस्पताल रेफर किया गया। जहां युवक को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के मामा राकेश साहू ने राहुल की प्रेमिका और मौसी के ऊपर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर युवक का मुख्यालय में ही स्वजन की उपस्थिति में अंतिम संस्कार कराया है। मृतक दो भाइयों में छोटा था। थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।
