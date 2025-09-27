Language
    मुठभेड़ में घायल गोहत्या का आरोपित औरंगजेब बोला- मुझे बचा लो, दीदी कसम खाता हूं, ऐसा काम दोबारा नहीं करूंगा

    By Veerpal Pal Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:19 PM (IST)

    Baghpat News बागपत पुलिस ने गोहत्या और तस्करी के मामले में वांछित 25 हजार के इनामी औरंगजेब को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ पलड़ी कान्हड़ मार्ग पर हुई जिसमें औरंगजेब के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और बाइक बरामद की है। औरंगजेब पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    गोली लगते ही गोहत्याराेपित औरंगजेब बोला, बचा लो मां

    संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत) । गौहत्या और तस्करी की घटना में वांछित चल रहे 25 हजार के इनामी औरंगजेब को दोघट पुलिस की मिशन शक्ति टीम ने पलड़ी कान्हड़ मार्ग पर मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में पकड़ लिया। दाएं पैर में गोली लगने के बाद आरोपित कराहते हुए बोला, आज बचा ले मां, घायल को बिनौली सीएचसी पर उपचार के लिए भेजा जहां से उसे जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया। आरोपित से एक तमंचा व बाइक बरामद हुई है।

    कान्हड़ पलड़ी मार्ग पर दोघट पुलिस मिशन शक्ति टीम की गौहत्या के मामले में वांछित चल रहे 25 हजार के इनामी के साथ हुई मुठभेड़ में पलड़ी निवासी औरंगजेब पुत्र शकील के दाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

    एएसपी प्रवीण कुमार ने बताया कि 17 सितम्बर को बाेपुरा के जंगल में गौहत्या और गौतस्करी के मामले में वांछित चल रहा 25 हजार का इनामी आरोपित औरंगजेब कान्हड़ पलड़ी मार्ग से होकर कहीं जाने वाला है। पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो पलड़ी की तरफ से बाइक सवार एक युवक आता दिखाई दिया जिसे पुलिस ने रोका तो वह बाइक छोड़कर गन्ने के खेत में भागने लगा।

    पुलिस ने उसे दबोचना चाहा तो पुलिस पर फायर कर दिया। जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दाएं पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल होने के बाद आरोपित कराह उठा, बोला आज बचा ले मां, पुलिस ने उसे बिनौली सीएचसी पर उपचार के लिए भेजा जहां से जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया।

    पकड़े गए आरोपित के पास से एक तमंचा, बाइक बरामद हुई है। पुलिस मुठभेड़ में घायल आरोपित पर गौहत्या, पुलिस मुठभेड़ आदि के चार मुकदमे दर्ज है। आरोपित की तलाश में पुलिस लगी हुई थी। जब मिशन शक्ति टीम प्रभारी निकिता सिंह जादौन ने मुठभेड़ में घायल गौहत्या के आरोपित को जमीन से उठाया तो वह कराहते हुए बोला मां मार दिया मुझे बचा लो, फिर बोला दीदी कसम खाता हूं आज छोड़ दो ऐसा काम दोबारा नहीं करूंगा।

    पुलिस मिशन शक्ति टीम प्रभारी निकिता सिंह जादौन, उप निरीक्षक बिरजू शर्मा, सुखपाल सिंह, हैड कांस्टेबल नीतू सिंह, मेनपाल सिंह, कांस्टेबल सुचेंद्र कुमार, महिला कांस्टेबल सोनी रही।