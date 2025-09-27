मुठभेड़ में घायल गोहत्या का आरोपित औरंगजेब बोला- मुझे बचा लो, दीदी कसम खाता हूं, ऐसा काम दोबारा नहीं करूंगा

Baghpat News बागपत पुलिस ने गोहत्या और तस्करी के मामले में वांछित 25 हजार के इनामी औरंगजेब को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ पलड़ी कान्हड़ मार्ग पर हुई जिसमें औरंगजेब के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और बाइक बरामद की है। औरंगजेब पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत) । गौहत्या और तस्करी की घटना में वांछित चल रहे 25 हजार के इनामी औरंगजेब को दोघट पुलिस की मिशन शक्ति टीम ने पलड़ी कान्हड़ मार्ग पर मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में पकड़ लिया। दाएं पैर में गोली लगने के बाद आरोपित कराहते हुए बोला, आज बचा ले मां, घायल को बिनौली सीएचसी पर उपचार के लिए भेजा जहां से उसे जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया। आरोपित से एक तमंचा व बाइक बरामद हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कान्हड़ पलड़ी मार्ग पर दोघट पुलिस मिशन शक्ति टीम की गौहत्या के मामले में वांछित चल रहे 25 हजार के इनामी के साथ हुई मुठभेड़ में पलड़ी निवासी औरंगजेब पुत्र शकील के दाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

एएसपी प्रवीण कुमार ने बताया कि 17 सितम्बर को बाेपुरा के जंगल में गौहत्या और गौतस्करी के मामले में वांछित चल रहा 25 हजार का इनामी आरोपित औरंगजेब कान्हड़ पलड़ी मार्ग से होकर कहीं जाने वाला है। पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो पलड़ी की तरफ से बाइक सवार एक युवक आता दिखाई दिया जिसे पुलिस ने रोका तो वह बाइक छोड़कर गन्ने के खेत में भागने लगा।