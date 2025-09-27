Language
    महिला पुलिसकर्मियों ने गाजियाबाद के इनामी गैंग्स्टर को घेरा तो उसने कर दी फायरिंग, मुठभेड़ में हुआ घायल, गिरफ्तार

    By Bhupendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:39 PM (IST)

    Encounter in Bulandshahr महिला पुलिस टीम और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ में गाजियाबाद का बदमाश पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई लेकिन चालक उसे लेकर भागने की कोशिश करने लगा। रजवाहे पटरी पर बाइक गिरने के बाद बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी जिसके जवाब में महिला पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की।

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। मिशन शक्ति फेस 5 अभियान के अंतर्गत महिला पुलिसकर्मियों की टीम की गैंग्सटर से मुठभेड़ हो गई। महिला पुलिसकर्मियों ने गैंग्सटर को घेर लिया। गैंग्सटर ने महिला पुलिसकर्मियों की टीम पर तमंचे से फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में महिला पुलिसकर्मियों की गोली गैंग्सटर के पैर में लग गई। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित बदमाश स्याना कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहा था। उस पर 15 हजार रुपए का इनाम घोषित था।

    शनिवार की सुबह कोतवाली महिला पुलिस टीम व स्वाट टीम नगर क्षेत्र में मिशन शक्ति फेस 5 अभियान के अंतर्गत सुरक्षा को लेकर संयुक्त रूप से बुलंदशहर हाईवे मार्ग स्थित पशु पैठ के निकट वाहन चेकिंग कर रही थी। उप निरीक्षक अंजली सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक शिवानी शर्मा, महिला हेड कांस्टेबल मंजू रानी व नीलम आदि महिला पुलिसकर्मी भी चेकिंग अभियान में शामिल थी।

    इसी दौरान बुलंदशहर की ओर से महिला पुलिस टीम को एक बाइक आती दिखाई दी। बाइक को रोकने का इशारा किया, लेकिन बाइक चालक बाइक को वापस मोड़ कर भागने लगा। कुछ ही दूरी पर रजवाहे पटरी पर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। जिसके बाद बदमाश ने अपने को घिरा देख महिला पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं महिला पुलिसकर्मी टीम द्वारा आत्मरक्षक जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया

    पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बदमाश की पहचान जिला गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के उस्मान कालोनी/ कल्लू गढ़ी निवासी उस्मान मोहम्मद पुत्र शाहिद के रूप में की गई है। बदमाश के विरुद्ध कोतवाली सहित अन्य स्थान में लूट व अन्य अपराधिक घटनाओं के सात मुकदमे पंजीकृत हैं।

    सीओ प्रखर पांडे ने बताया कि उमर मोहम्मद शातिर लुटेरा है। जिसके विरुद्ध कोतवाली में गैंग्सटर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। जिसमें वह वांछित चल रहा था। वहीं बदमाश पर 15 हजार का इनाम भी घोषित था। बताया कि पुलिस ने उमर मोहम्मद के कब्जे से एक तमंचा दो जिंदा कारतूस व एक खोखा सहित बाइक भी बरामद की है। वहीं बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।