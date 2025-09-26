UP News : महिला सिपाही की गोली से मुठभेड़ में घायल हुआ मनचला, बोला...माफ कर दो दीदी

Shamli News शामली के बुढ़ाना रोड पर एक युवती से छेड़छाड़ के आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। युवती ने टेम्पो में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित बहावड़ी के जंगल में है जिसके बाद मुठभेड़ हुई। महिला पुलिसकर्मी की जवाबी फायरिंग में आरोपित घायल हो गया।

जागरण संवाददाता, शाामली। गुरुवार शाम मां के साथ टेपों में घर जा रही युवती से मनचले ने छेड़छाड़ कर दी थी। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू कर दी थी। मुखबीर की सूचना पर पुलिस टीम ने बहावड़ी के जंगलों में घेराबंदी की। टीम में शामिल महिला सिपाही ने बदमाश को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाश के फायरिंग कर दी। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। गोली लगते ही बदमाश ने कहा, दीदी माफ कर दो...गलती हो गई। उसको उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। इसके बाद जेल भेज दिया।

गुरुवार को शहर के बुढ़ाना बस स्टैंड से युवती अपनी मां के साथ टेंपो में बैठी थी, तभी उनके गांव का ही एक युवक भी टेंपो में बैठ गया। जैसे ही टेंपो कुछ दूर चला तो युवक ने छेड़छाड़ कर दी थी। मां-बेटी ने विरोध किया तो आरोपित ने गाली-गलौज करते हुए युवती की पिटाई कर दी और टेंपों से कूदकर फरार हो गया था। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। गुरुवार रात कोतवाली पुलिस मेरठ-करनाल हाईवे पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित मनचला बहावड़ी के आसपास है।