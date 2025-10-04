Baghpat News बागपत में एक व्यक्ति को सोते समय सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहाँ डाक्टर ने एंटी स्नेक वेनम के पांच इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ। इससे पहले स्‍वजन उसे झाड़-फूंक वाले के पास ले गए थे जहां हालत बि‍गड़ गई थी।

जागरण संवाददाता, बागपत। सांप के डसने की घटना रुक नहीं रही है। एक व्यक्ति को बिस्तर पर सोते समय सांप ने डस लिया। चिकित्सक द्वारा एंटी स्नेक वेनम के पांच इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। ग्राम मवीकलां निवासी 48 वर्षीय पिंटू गुरुवार रात घर पर बेड पर सोए हुए थे। देर रात उनको सांप ने डस लिया। इसका पता चलने पर स्वजन पहले उन्हें झाड़-फूंक करने वाले के पास लेकर पहुंचे। हालत बिगड़ती देख जिला अस्पताल लेकर गए। इमरजेंसी मेडिकल आफिसर डाक्टर विजय प्रकाश का कहना है कि पिंटू को एंटी स्नेक वेनम के पांच इंजेक्शन लगाए गए, इसके बाद ही उनकी हालत में सुधार हुआ। इससे पहले पिंटू को उनके स्वजन झाड़-फूंक करने वाले किसी व्यक्ति के पास लेकर गए थे।