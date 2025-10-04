बेड पर आ गया सांप, सोते ग्रामीण को डसा, झाड़-फूंक करने वाले के पास ले जाने पर बिगड़ी हालत और फिर...
Baghpat News बागपत में एक व्यक्ति को सोते समय सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहाँ डाक्टर ने एंटी स्नेक वेनम के पांच इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ। इससे पहले स्वजन उसे झाड़-फूंक वाले के पास ले गए थे जहां हालत बिगड़ गई थी।
जागरण संवाददाता, बागपत। सांप के डसने की घटना रुक नहीं रही है। एक व्यक्ति को बिस्तर पर सोते समय सांप ने डस लिया। चिकित्सक द्वारा एंटी स्नेक वेनम के पांच इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ।
ग्राम मवीकलां निवासी 48 वर्षीय पिंटू गुरुवार रात घर पर बेड पर सोए हुए थे। देर रात उनको सांप ने डस लिया। इसका पता चलने पर स्वजन पहले उन्हें झाड़-फूंक करने वाले के पास लेकर पहुंचे। हालत बिगड़ती देख जिला अस्पताल लेकर गए। इमरजेंसी मेडिकल आफिसर डाक्टर विजय प्रकाश का कहना है कि पिंटू को एंटी स्नेक वेनम के पांच इंजेक्शन लगाए गए, इसके बाद ही उनकी हालत में सुधार हुआ। इससे पहले पिंटू को उनके स्वजन झाड़-फूंक करने वाले किसी व्यक्ति के पास लेकर गए थे।
यह भी पढ़ें- अब तक 300 सांप पकड़ने वाले को दिखा कोबरा, दस्ताने पहनकर पकड़ने चले, लेकिन डस लिया, 8 एंटी वेनम लगने पर...
ज्यादा हालत बिगड़ने पर पिंटू को अस्पताल लेकर आए। उनकी अपील की है कि सांप के डसने पर तत्काल मरीज को नजदीकी सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। झाड़-फूंक करने वालों के पास जाकर मरीज की जान जोखिम में न डालें। बता दें कि पिछले चार माह में सांप के काटने के करीब 40 मरीज अस्पताल पहुंच चुके है। इनमें से अधिकांश मरीज स्वस्थ हैं।
यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में पकड़े गए दस रसल वाइपर सांप, यह देता है कोबरा से भी दर्दनाक मौत, डसने पर समय पर इलाज जरूरी
जीवित महिला को मृत दिखाने वाले पंचायत सचिव बहाल
जागरण संवाददाता, बागपत। जीवित महिला को मृत दिखाने वाले पंचायत सचिव मोहित उज्ज्वल को 22 दिन बाद ही बहाल कर दिए गए हैं। डीडीओ राहुल वर्मा ने बताया कि उन्हें विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ एक साल की अस्थाई वेतन वृद्धि रोकी गई है। बताते चलें कि पंचायत सचिव ने निरपुड़ा निवासी कमलेश देवी को पेंशन सत्यापन में मृतक दिखाकर समाज कल्याण में रिपोर्ट भेज दी। इस पर उनकी पेंशन बंद हो गई। मगर जब कमलेश जिंदा समाज कल्याण कार्यालय पहुंची तो कर्मचारी उन्हें देखकर हैरान रह गए थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।