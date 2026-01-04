गंगा की कटरी में 3000 बीघा वन विभाग की जमीन बिकी, मास्टरमाइंड का नाम सुनकर अधिकारी भी हैरान

उमेश राठौर, जागरण, बदायूं। गंगा की कटरी चंदनपुर में जमीन कब्जाने के मामले में जिस बात का अनुमान लगाया जा रहा था। जांच में वही बात निकली। आरोपित वन दारोगा अमित चौहान का ही हाथ निकला। जांच में उसके खिलाफ कई ग्रामीणों ने बयान दिया है कि वन दारोगा ने ही रुपये लेकर जमीन पर कब्जा कराया था। इस पर वन दारोगा को निलंबित कर दिया है और उसे बरेली मुख्यालय अटैच कर दिया गया है।

उझानी कोतवाली क्षेत्र के चंदनपुर रेंज में वन विभाग की जमीन कब्जाने का मामला काफी चर्चित है। यहां गंगा की कटरी में वन विभाग के करीब 3000 बीघा जमीन वनखंडा के नाम से है और उस पर आसपास के सैंकड़ों लोगों ने कब्जा कर लिया था। अभी कुछ दिन पहले ही वन विभाग की टीम ने उसे कब्जा मुक्त कराने का प्रयास किया था।

इसी दौरान कब्जा करने वालों ने टीम पर हमला कर दिया था, जिससे टीम को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। इस हमले में वन विभाग की दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और कई कर्मचारियों को चोट भी आई। इस संबंध में उझानी कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। इसको लेकर वन विभाग की टीम ने अलग से विभागीय जांच भी कराई।

बताया जा रहा है कि इसकी छानबीन के दौरान चंदनपुर गांव के कई लोगों ने कार्यालय आकर बयान दिया कि वन दारोगा अमित चौहान ही रुपये लेकर जमीन पर कब्जा कराता था और वहां फसल करने की अनुमति देता था। वह कई साल से वहां फसल भी करवा रहा था। इससे गांव वाले लगातार जमीन को जोतकर फसल कर रहे थे और वन दारोगा लगातार किसानों से उगाही कर रहा था।

इसके बारे में वन विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी थी लेकिन वन दारोगा के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे थे लेकिन जब यह मामला प्रकाश में आया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। इससे वन विभाग के अधिकारियों ने आरोपित दारोगा अमित चौहान को सस्पेंड कर दिया और उसे बरेली मुख्यालय अटैच कर दिया गया है।