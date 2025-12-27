Language
    गंगा की कटरी में वन विभाग का 'ऑपरेशन क्लीन', भारी पुलिस बल के साथ शुरू हुआ जमीन का सीमांकन

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:05 AM (IST)

    बदायूं के चंदनपुर गांव में गंगा की कटरी इलाके में वन विभाग की 200 बीघा से अधिक जमीन का सीमांकन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शुरू हो गया है। चार दिन पह ...और पढ़ें

    गंगा की कटरी में पहुंचे पुल‍िसकर्मी

    संवादसूत्र, जागरण, कछला। चंदनपुर गांव में गंगा की कटरी इलाके में वन विभाग की जमीन का सीमांकन शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार शाम डीएम के आदेश पर पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जमीन का सीमांकन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ जमीन पर कब्जा भी कराया गया।

    इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद था, जिससे किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। अभी दो-चार दिन जमीन का सीमांकन चलेगा। बाद में यहां पौधारोपड़ कराया जाएगा। कोतवाली क्षेत्र के गांव चंदनपुर इलाके की कटरी में वन विभाग की करीब 200 बीघा से ज्यादा जमीन पड़ी है और उस पर आसपास के तमाम किसानों का कब्जा है।

    अभी चार दिन पहले वन विभाग की टीम ने उसको कब्जा मुक्त कराने का प्रयास किया था लेकिन गलती यह रही कि वन विभाग की टीम रात के समय मौके पर पहुंच गई और जमीन को कब्जा मुक्त कराने का प्रयास किया। इससे ग्रामीणों ने टीम के ऊपर हमला कर दिया था, जिसमें कई कर्मचारी घायल हो गए और वन विभाग की दो गाड़ियां तोड़ दी गई।

    इस हमले में वह बाल बाल बचे और मौके से वहां खड़े हुए। इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उझानी कोतवाली पुलिस इसकी विवेचना कर रही है। इधर मामले की सूचना पर डीएम अवनीश कुमार राय ने वन विभाग की जमीन का सीमांकन कराने का आदेश दिया है।

    इस पर शुक्रवार शाम तहसीलदार दीपक कुमार, उझानी कोतवाली के अपराध निरीक्षक गुड्डू यादव और वन विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। वहां कुछ ग्रामीण मौजूद पाए गए लेकिन पुलिस बल को देखकर किसी की आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई और फिर वहां जमीन का सीमांकन शुरू करा दिया गया। राजस्व विभाग की टीम ने देर शाम तक जमीन का सीमांकन किया।

    इस दौरान कुछ जमीन पर कब्जा भी कराया गया। बताया जा रहा है कि वन विभाग के टीम दो ट्रैक्टर लेकर मौके पर भी पहुंची थी और जमीन को कब्जा मुक्त कराने को फसल जोतवाई गई। वन विभाग के अधिकारियों का रहा है कि अभी दो-चार दिन में सारी जमीन का सीमांकन करा दिया जाएगा। उसके बाद यहां पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। सारी जमीन पर पौधारोपण करवाकर हरियाली युक्त इलाका बनाया जाएगा।

     

    चंदनपुर गांव की गंगा की कटरी इलाके में वन विभाग की जमीन का सीमांकन शुरू हो गया है। इसके लिए वन विभाग की टीम राजस्व विभाग और पुलिस बल को लेकर मौके पर गई है। वहां जमीन का सीमांकन कराया जा रहा है। उसके बाद वहां पौधारोपड़ कराया जाएगा।

    - निधि चौहान, डीएफओ


