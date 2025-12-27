Language
    भू-माफियाओं पर चला चाबुक: पुलिस बल के साथ तहसीलदार ने खाली कराई करोड़ों की जमीन

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:21 PM (IST)

    उझानी कोतवाली क्षेत्र के चंदनपुर गांव में तहसीलदार दीपक कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने वन विभाग की 3000 बीघा जमीन को भू-माफियाओं से कब्जा मुक्त कराय ...और पढ़ें

    मौके पर मौजूद अध‍िकारी

    संवाद सूत्र, जागरण, कछला। उझानी कोतवाली इलाके में जिस जमीन को वन विभाग के अधिकारियों ने रात में कब्जा मुक्त कराने का प्रयास किया था। अब उसे तहसील प्रशासन ने पूरी तरह से कब्जा मुक्त करा दिया है। बताया जा रहा है कि यहां वन विभाग की करीब तीन हजार बीघा जमीन थी और उस पर आसपास के किसानों का कब्जा था। उसे चंदन वन खंड नाम से जाना जाता है। अब वहां वन विभाग का कब्जा करा दिया गया है।

    शनिवार को तहसीलदार सदर दीपक कुमार उझानी कोतवाली, कादरचौक थाना पुलिस और पीएसी को लेकर कोतवाली इलाके के चंदनपुर गांव की गंगा की कटरी इलाके में पहुंचे और वहां ट्रैक्टर चलवा कर वन विभाग की जमीन पर कब्जा मुक्त कराया। दोपहर से शाम तक चली कार्रवाई के दौरान करीब तीन हजार बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई।

    बताया जा रहा है कि यहां वर्षों से सैकड़ों किसानों का कब्जा था और वह लगातार यहां फसलों को वो रहे थे। अभी चार दिन पहले वन विभाग की टीम ने रात के समय इसे कब्जा मुक्त कराने का प्रयास किया था। इस दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया था, जिससे टीम को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा।

    इस संबंध में डीएफओ निधि चौहान डीएम अवनीश कुमार राय से मिलीं। तब उन्होंने तहसील प्रशासन को मौके पर जाकर छानबीन और जमीन को कब्जा मुक्त कराने का आदेश दिया। लगातार दो दिन तहसील प्रशासन ने अभियान चलाया और खुद मौके पर खड़े होकर जमीन कब्जा मुक्त कराई। इस संबंध में एसडीएम सदर मोहित कुमार भी लगातार इनपुट लेते रहे। इससे पूरी जमीन भी कब्जा मुक्त हो सकी।

    अब हमलावरों को तलाश करेगी पुलिस

    डीएम के आदेश पर वन विभाग की सारी जमीन कब्जा मुक्त करा दी गई है लेकिन अभी वन विभाग की टीम पर हमला करने वाले आरोपित नहीं पकड़े गए हैं। पुलिस का दावा है कि उनकी तलाश में अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके लिए पुलिस की दो टीमें लगाई गई हैं, जो लगातार हमलावर आरोपितों का पता लगा रही हैं।

     

    वन विभाग की चंदनपुर गांव में करीब तीन हजार बीघा जमीन थी। शनिवार को उसे पूरी तरह से कब्जा मुक्त करा दिया गया। यहां राजस्व विभाग की भी कुछ जमीन निकली है।

    - मोहित कुमार, एसडीएम सदर


