Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहजहांपुर में बड़ा हादसा: शॉर्टकट ने ली एक ही परिवार के 5 लोगों की जान, बाइक के उड़े परखच्चे

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:04 PM (IST)

    शाहजहांपुर में गरीब रथ एक्सप्रेस से टकराकर एक दंपती, उनके दो बच्चों सहित पांच की मौत हो गई। रोजा जंक्शन के पास शॉर्टकट के चक्कर में रेल पटरी पार करते ...और पढ़ें

    Hero Image

    हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर पड़ा बाइक का टुकड़ा

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। गरीब रथ एक्सप्रेस से टकराकर दंपती व उनके दो बच्चों सहित पांच लोगों की मृत्यु हो गई। शार्ट कट अपनाने के चक्कर मे रोजा जंक्शन के पास रेल पटरी पार करते समय यह हादसा हुआ।

    WhatsApp Image 2025-12-24 at 7.49.54 PM 1

    विकन्नापुर गांव सेठपाल, उनकी पत्नी पूजा, दो बच्चे व साढ़ू हरिओम को ट्रेन बाइक समेत घसीटते हुए 200 मीटर तक ले गई। दोपहर यह सभी लोग बाइक से शहर में बुध बाजार गए थे।

    WhatsApp Image 2025-12-24 at 7.50.08 PM 2

    वहां से खरीदारी करने के बाद देर शाम घर वापस जा रहे थे। ओवरब्रिज से जाने की बजाय सेठपाल ने शार्टकट अपनाते हुए रोजा जंक्शन से क्रासिंग पार करना चाही, इस बीच गरीब रथ एक्सप्रेस आ गई।

    WhatsApp Image 2025-12-24 at 7.50.27 PM 3

    जब तक वे लोग कुछ समझ पाते ट्रेन उन लोगों को टक्कर मारने के बाद घसीटते हए ले गई। बाइक के परखच्चे उड़ गए। शव भी पटरी के इधर उधर बिखर गए। हरिओम के पिता लालाराम ने पहुंचकर पहचान की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    WhatsApp Image 2025-12-24 at 7.49.53 PM 1


    यह भी पढ़ें- शाहजहांपुर में पांच हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ ग‍िरफ्तार हुए BEO और ARP, बरेली की विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई