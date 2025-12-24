शाहजहांपुर में बड़ा हादसा: शॉर्टकट ने ली एक ही परिवार के 5 लोगों की जान, बाइक के उड़े परखच्चे

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। गरीब रथ एक्सप्रेस से टकराकर दंपती व उनके दो बच्चों सहित पांच लोगों की मृत्यु हो गई। शार्ट कट अपनाने के चक्कर मे रोजा जंक्शन के पास रेल पटरी पार करते समय यह हादसा हुआ।

विकन्नापुर गांव सेठपाल, उनकी पत्नी पूजा, दो बच्चे व साढ़ू हरिओम को ट्रेन बाइक समेत घसीटते हुए 200 मीटर तक ले गई। दोपहर यह सभी लोग बाइक से शहर में बुध बाजार गए थे।

वहां से खरीदारी करने के बाद देर शाम घर वापस जा रहे थे। ओवरब्रिज से जाने की बजाय सेठपाल ने शार्टकट अपनाते हुए रोजा जंक्शन से क्रासिंग पार करना चाही, इस बीच गरीब रथ एक्सप्रेस आ गई।

जब तक वे लोग कुछ समझ पाते ट्रेन उन लोगों को टक्कर मारने के बाद घसीटते हए ले गई। बाइक के परखच्चे उड़ गए। शव भी पटरी के इधर उधर बिखर गए। हरिओम के पिता लालाराम ने पहुंचकर पहचान की।