    बदायूं में पुलिस मुठभेड़: 25 हजार का इनामी लुटेरा नाशिद गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:36 PM (IST)

    बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25 हजार के इनामी लुटेरे नाशिद को गिरफ्तार किया गया। रविवार रात हुई मुठभेड़ में नाशिद के ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में रविवार रात पुलिस की लूट के आरोपित से मुठभेड़ हो गई। उसको पैर में गोली लगी है और उसके पास से लूट का सामान बरामद हुआ है। उस पर 25 हजार का इनाम था।
    पुलिस के मुताबिक रविवार रात आसफपुर विद्युत उपकेंद्र के नजदीक एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने के प्रयास किया लेकिन उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। इसमें वह दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

    पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी लुटेरा गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

    पूछताछ में उसने अपना नाम नाशिद पुत्र ताहिर निवासी ग्राम नालूखुर्द थाना नौगावां सादात जिला अमरोहा बताया। अभी कुछ दिन पहले थाना क्षेत्र में एक किन्नर के घर में बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें आरोपित नाशिद शामिल था। उसके पास से सोने चांदी की जेवर बरामद हुए हैं और तमंचा कारतूस भी मिला है।

