बदायूं में पुलिस मुठभेड़: 25 हजार का इनामी लुटेरा नाशिद गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, बदायूं। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में रविवार रात पुलिस की लूट के आरोपित से मुठभेड़ हो गई। उसको पैर में गोली लगी है और उसके पास से लूट का सामान बरामद हुआ है। उस पर 25 हजार का इनाम था।

पुलिस के मुताबिक रविवार रात आसफपुर विद्युत उपकेंद्र के नजदीक एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने के प्रयास किया लेकिन उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। इसमें वह दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।