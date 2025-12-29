Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हाईवोल्टेज ड्रामा के बीच जबरदस्त मारपीट, चौराहे पर दिखाई दी पति की प्रेमिका; भड़की पत्नी ने लगाई पिटाई

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:17 PM (IST)

    आगरा के कुबेरपुर चौराहे पर शनिवार दोपहर एक महिला ने अपने पति की प्रेमिका को सरेआम पीटा। पत्नी अपनी बहन और बच्चों के साथ आई थी, जहां उसने पति को प्रेमि ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आगरा। कुबेरपुर चौराहे पर शनिवार दोपहर पति की प्रेमिका और पत्नी आमने-सामने आ गईं। हाईवोल्टेज ड्रामा के बीच पत्नी ने प्रेमिका की पिटाई कर दी। पत्नी की ओर से एत्मादपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।

    पति को प्रेमिका के साथ देखकर भड़का गुस्सा

    पत्नी अपनी बहन व दो बच्चों के साथ कुबेरपुर चौराहे पर आई थीं। यहां पति को प्रेमिका के साथ देखकर पत्नी का गुस्सा भड़क गया। पत्नी ने पति के सामने ही चौराहे पर ही प्रेमिका को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट होती देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने बीचबचाव किया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वैवाहिक जीवन में आई दरार

    पत्नी का कहना था कि प्रेमिका के कारण वैवाहिक जीवन में दरार आ गई है। कई महीने से वह मायके में रहने को मजबूर हैं। मारपीट के वीडियो रविवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गए। पत्नी ने एत्मादपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।