हाईवोल्टेज ड्रामा के बीच जबरदस्त मारपीट, चौराहे पर दिखाई दी पति की प्रेमिका; भड़की पत्नी ने लगाई पिटाई

जागरण संवाददाता, आगरा। कुबेरपुर चौराहे पर शनिवार दोपहर पति की प्रेमिका और पत्नी आमने-सामने आ गईं। हाईवोल्टेज ड्रामा के बीच पत्नी ने प्रेमिका की पिटाई कर दी। पत्नी की ओर से एत्मादपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।

पति को प्रेमिका के साथ देखकर भड़का गुस्सा

पत्नी अपनी बहन व दो बच्चों के साथ कुबेरपुर चौराहे पर आई थीं। यहां पति को प्रेमिका के साथ देखकर पत्नी का गुस्सा भड़क गया। पत्नी ने पति के सामने ही चौराहे पर ही प्रेमिका को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट होती देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने बीचबचाव किया।