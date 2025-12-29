पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या, आरोपी मथुरा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मथुरा। हाईवे थाना क्षेत्र के गांव उस्फार में 19 दिसंबर को बंबे में मिले युवक के शव के प्रकरण का पुलिस ने राजफाश कर दिया। हाईवे पुलिस और स्वाट टीम ने शनिवार रात 10 बजे गांव के रास्ते में बंद गोदाम के पास मुठभेड़ में युवक की हत्या के करने के आरोपित को गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पूछताछ में आरोपित ने पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या करने की बात स्वीकार की है।

19 दिसंबर को गांव उस्फार निवासी मुकेश का बंबे में मिला था शव हाईवे थाना क्षेत्र के गांव उस्फार निवासी 35 वर्षीय मुकेश 18 दिसंबर की रात में खेत के लिए निकले थे। देर रात वह वापस घर नहीं लौटे। 19 दिसंबर की सुबह आठ बजे उनका शव बंबे में उतराता मिला। चेहरे पर चोट के निशान थे। भाई वीरेंद्र ने बताया था कि मुकेश को रात को गांव के धर्मेंद्र के साथ देखा गया था। इसके बाद से युवक फरार है। स्वजन ने आशंका जताई कि मुकेश की बेरहमी से पिटाई कर हत्या की गई और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को नहर में फेंक दिया गया। भाई रविंद्र सिंह के प्रार्थना-पत्र पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की।

अलवर का हिस्ट्रीशीटर रहा आरोपित सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि हाईवे पुलिस और स्वाट टीम ने शनिवार रात 10 बजे उस्फार गांव के रास्ते में बंद पड़े गोदाम से पास से मुठभेड़ में राजस्थान के अलवर जिले के थाना कठूमर के गांव तसई निवासी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया गया। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसके कब्जे से बिना नंबर की एक बाइक, तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसने अपने गांव से एक महिला को प्रेमजाल में फंसाकर अपने साथ भगा लाया और शादी कर ली। उस्फार में ननिहाल होने के कारण मथुरा में किराए के मकान में रहकर निवास करने लगा था।