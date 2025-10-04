Language
    Avadh University: दीक्षा समारोह में इन छात्रों को मिलेगा स्वर्ण पदक, इस दिन होगा आयोजन

    By Praveen Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:42 PM (IST)

    अयोध्या के डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक हुई। 13 अक्टूबर को दीक्षा समारोह में 140 मेधावियों को स्वर्ण पदक मिलेंगे। परीक्षा समिति ने 170 शोधार्थियों को पीएचडी देने की सिफारिश की। नॉन एनईपी पाठ्यक्रमों की छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। छात्राओं को 84 और छात्रों को 56 स्वर्ण पदक मिलेंगे।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कौटिल्य प्रशासनिक भवन सभागार में कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। 13 अक्टूबर को आयोजित होने वाले दीक्षा समारोह में 140 मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा।

    परीक्षा समिति ने 170 शोधार्थियों को पीएचडी प्रदान करने की संस्तुति हुई। इसके अलावा नॉन एनईपी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) पाठ्यक्रमों की छूटी हुई प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा संपन्न कराने का भी निर्णय हुआ। परीक्षा नियंत्रक विनय कुमार सिंह ने छात्राओं को 84 एवं छात्रों को 56 स्वर्ण पदक दिये जाएंगे।

    बैठक में कुलसचिव विनय कुमार सिंह, वित्त अधिकारी पूर्णेंदु शुक्ल, प्रो. आशुतोष सिन्हा, प्रो. शैलेंद्र कुमार वर्मा, प्रो. एसके रायजादा, प्रो. रमेशचंद्र पांडेय, प्रो. कौशलेंद्र विक्रम मिश्र, उप कुलसचिव अजय कुमार उपस्थित रहे।

