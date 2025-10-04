Avadh University: दीक्षा समारोह में इन छात्रों को मिलेगा स्वर्ण पदक, इस दिन होगा आयोजन

अयोध्या के डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक हुई। 13 अक्टूबर को दीक्षा समारोह में 140 मेधावियों को स्वर्ण पदक मिलेंगे। परीक्षा समिति ने 170 शोधार्थियों को पीएचडी देने की सिफारिश की। नॉन एनईपी पाठ्यक्रमों की छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। छात्राओं को 84 और छात्रों को 56 स्वर्ण पदक मिलेंगे।