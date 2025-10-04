Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में 3.10 लाख कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा फ्री अनाज, नवंबर में निरस्त हो जाएगा राशन कार्ड

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:03 PM (IST)

    बहराइच में तीन लाख से ज़्यादा राशन कार्ड लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है जिससे वे सितंबर में राशन से वंचित रहे। नवंबर तक ई-केवाईसी न कराने पर उनके नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएँगे। जिला पूर्ति अधिकारी ने अंतिम तिथि से पहले ई-केवाईसी कराने की अपील की है अन्यथा राशन कार्ड रद्द हो सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बहराइच में राशनकार्ड के 3,10,820 कार्डधारी राशन से हो सकते हैं वंचित।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। राशन कार्ड में दर्ज सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराने के निर्देश के डेढ़ माह बाद भी राशन कार्ड में दर्ज तीन लाख से अधिक यूनिटों (लाभार्थी) ने अपना ई-केवाईसी आज तक नहीं कराया है। इन सभी ने सितंबर माह का राशन नहीं लिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि यह सभी लाभार्थी आखिर कहा गुम हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जो अभी तक मुफ्त अनाज का लाभ उठा रहे थे। नवंबर माह तक ई-केवाईसी न कराने पर इन सभी यूनिटों के नाम राशन कार्ड से निरस्त कर दिए जाएंगे।

    जिले में 25,98,443 राशन कार्डधारक हैं। इनमें 1 लाख 26 हजार 955 अंत्योदय कार्ड के तीन लाख 14 हजार 580 लाभार्थी और पात्र गृहस्थी के 5,67,499 कार्ड और 22,83,863 लाभार्थी हैं। शासन की ओर से सभी यूनिटों को ई-केवाईसी के निर्देश दिए गए है।

    ऐसा न करने पर तीन माह का राशन न देने के सख्त कदम उठाए गए है। पिछले माह सितंबर में 3,10,820 यूनिटों ने ई-केवाईसी नहीं कराया। इसके चलते उन्हें मुफ्त अनाज का लाभ नहीं मिला है।

    इनमें शहरी क्षेत्र के 28,343 और ग्रामीण क्षेत्र के 2,82,477 लाभार्थी शामिल हैं। नवंबर माह तक ई-केवाईसी न कराने की दशा में इनका नाम राशनकार्ड से बाहर कर दिया जाएगा।

    ई-केवाईसी न कराने वालों की संख्या

    ब्लाक - संख्या

    बलहा- 20455

    चित्तौरा- 21902

    हुजूरपुर- 19488

    जरवबल- 16226

    कैसरगंज- 13721

    महसी- 23499

    मिहींपुरवा- 31426

    नवाबगंज- 14553

    पयागपुर- 17796

    फखरपुर- 22752

    रिसिया- 19120

    शिवपुर- 23295

    तेजवापुर- 19622

    विशेश्वरगंज- 18422

    नगर पंचायतें

    बहराइच शहर- 14231

    कैसरगंज- 1065

    मिहींपुरवा- 2484

    नानपारा- 3553

    पयागपुर- 2251

    रूपैइडीहा- 1937

    रिसिया- 1201

    जरवल- 1621

    क्या कहते हैं अधिकारी

    तीन लाख से अधिक यूनिटों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। दो माह के अंदर ई-केवाईसी न कराने पर इनके नाम राशनकार्ड से काट दिए जाएंगे। इस संबंध में शासन से पहले ही दिशा-निर्देश मिल चुके हैं। -नरेंद्र तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी, बहराइच।