यूपी के इस जिले में 3.10 लाख कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा फ्री अनाज, नवंबर में निरस्त हो जाएगा राशन कार्ड
बहराइच में तीन लाख से ज़्यादा राशन कार्ड लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है जिससे वे सितंबर में राशन से वंचित रहे। नवंबर तक ई-केवाईसी न कराने पर उनके नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएँगे। जिला पूर्ति अधिकारी ने अंतिम तिथि से पहले ई-केवाईसी कराने की अपील की है अन्यथा राशन कार्ड रद्द हो सकता है।
जागरण संवाददाता, बहराइच। राशन कार्ड में दर्ज सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराने के निर्देश के डेढ़ माह बाद भी राशन कार्ड में दर्ज तीन लाख से अधिक यूनिटों (लाभार्थी) ने अपना ई-केवाईसी आज तक नहीं कराया है। इन सभी ने सितंबर माह का राशन नहीं लिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि यह सभी लाभार्थी आखिर कहा गुम हो गए।
जो अभी तक मुफ्त अनाज का लाभ उठा रहे थे। नवंबर माह तक ई-केवाईसी न कराने पर इन सभी यूनिटों के नाम राशन कार्ड से निरस्त कर दिए जाएंगे।
जिले में 25,98,443 राशन कार्डधारक हैं। इनमें 1 लाख 26 हजार 955 अंत्योदय कार्ड के तीन लाख 14 हजार 580 लाभार्थी और पात्र गृहस्थी के 5,67,499 कार्ड और 22,83,863 लाभार्थी हैं। शासन की ओर से सभी यूनिटों को ई-केवाईसी के निर्देश दिए गए है।
ऐसा न करने पर तीन माह का राशन न देने के सख्त कदम उठाए गए है। पिछले माह सितंबर में 3,10,820 यूनिटों ने ई-केवाईसी नहीं कराया। इसके चलते उन्हें मुफ्त अनाज का लाभ नहीं मिला है।
इनमें शहरी क्षेत्र के 28,343 और ग्रामीण क्षेत्र के 2,82,477 लाभार्थी शामिल हैं। नवंबर माह तक ई-केवाईसी न कराने की दशा में इनका नाम राशनकार्ड से बाहर कर दिया जाएगा।
ई-केवाईसी न कराने वालों की संख्या
ब्लाक
बलहा- 20455
चित्तौरा- 21902
हुजूरपुर- 19488
जरवबल- 16226
कैसरगंज- 13721
महसी- 23499
मिहींपुरवा- 31426
नवाबगंज- 14553
पयागपुर- 17796
फखरपुर- 22752
रिसिया- 19120
शिवपुर- 23295
तेजवापुर- 19622
विशेश्वरगंज- 18422
नगर पंचायतें
बहराइच शहर- 14231
कैसरगंज- 1065
मिहींपुरवा- 2484
नानपारा- 3553
पयागपुर- 2251
रूपैइडीहा- 1937
रिसिया- 1201
जरवल- 1621
क्या कहते हैं अधिकारी
तीन लाख से अधिक यूनिटों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। दो माह के अंदर ई-केवाईसी न कराने पर इनके नाम राशनकार्ड से काट दिए जाएंगे। इस संबंध में शासन से पहले ही दिशा-निर्देश मिल चुके हैं। -नरेंद्र तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी, बहराइच।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।