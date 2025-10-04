यूपी के इस जिले में 3.10 लाख कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा फ्री अनाज, नवंबर में निरस्त हो जाएगा राशन कार्ड

जागरण संवाददाता, बहराइच। राशन कार्ड में दर्ज सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराने के निर्देश के डेढ़ माह बाद भी राशन कार्ड में दर्ज तीन लाख से अधिक यूनिटों (लाभार्थी) ने अपना ई-केवाईसी आज तक नहीं कराया है। इन सभी ने सितंबर माह का राशन नहीं लिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि यह सभी लाभार्थी आखिर कहा गुम हो गए।

सिर्फ खबर पढ़ें

विज्ञापन हटाएं

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में 25,98,443 राशन कार्डधारक हैं। इनमें 1 लाख 26 हजार 955 अंत्योदय कार्ड के तीन लाख 14 हजार 580 लाभार्थी और पात्र गृहस्थी के 5,67,499 कार्ड और 22,83,863 लाभार्थी हैं। शासन की ओर से सभी यूनिटों को ई-केवाईसी के निर्देश दिए गए है।

जो अभी तक मुफ्त अनाज का लाभ उठा रहे थे। नवंबर माह तक ई-केवाईसी न कराने पर इन सभी यूनिटों के नाम राशन कार्ड से निरस्त कर दिए जाएंगे।

ऐसा न करने पर तीन माह का राशन न देने के सख्त कदम उठाए गए है। पिछले माह सितंबर में 3,10,820 यूनिटों ने ई-केवाईसी नहीं कराया। इसके चलते उन्हें मुफ्त अनाज का लाभ नहीं मिला है।

इनमें शहरी क्षेत्र के 28,343 और ग्रामीण क्षेत्र के 2,82,477 लाभार्थी शामिल हैं। नवंबर माह तक ई-केवाईसी न कराने की दशा में इनका नाम राशनकार्ड से बाहर कर दिया जाएगा।

ई-केवाईसी न कराने वालों की संख्या

ब्लाक - संख्या

बलहा- 20455

चित्तौरा- 21902

हुजूरपुर- 19488

जरवबल- 16226

कैसरगंज- 13721

महसी- 23499

मिहींपुरवा- 31426

नवाबगंज- 14553

पयागपुर- 17796

फखरपुर- 22752

रिसिया- 19120

शिवपुर- 23295

तेजवापुर- 19622

विशेश्वरगंज- 18422

नगर पंचायतें

बहराइच शहर- 14231

कैसरगंज- 1065

मिहींपुरवा- 2484

नानपारा- 3553

पयागपुर- 2251

रूपैइडीहा- 1937

रिसिया- 1201

जरवल- 1621

क्या कहते हैं अधिकारी