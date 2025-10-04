Language
    'मैं नेतागीरी बर्दाश्त नहीं करूंगी', ई-क्रॉप सर्वे न करने पर DM ने लेखपालों को फटकार लगाकर शिक्षकों को दी चेतावनी

    By Varun Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:24 PM (IST)

    गोंडा में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने लेखपालों को ई-क्रॉप सर्वे ड्यूटी से मुक्ति की मांग पर फटकार लगाई और काम में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। जनसुनवाई के दौरान उन्होंने सड़क निर्माण और तालाब खुदाई में अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। विभिन्न तहसीलों में जनसमस्याओं की सुनवाई करते हुए उन्होंने त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर दिया।

    ई-क्रॉप सर्वे न करने पर डीएम ने लगाई लेखपालों को फटकार।

    जागरण टीम, गोंडा। दोपहर के एक बज रहे थे। मनकापुर तहसील सभागार में डीएम प्रियंका निरंजन व एसपी विनीत जायसवाल जनशिकायतों की सुनवाई कर रही थे। इसी दौरान लेखपाल संघ के पदाधिकारी ई-क्रॉप सर्वे की ड्यूटी से मुक्त करने की मांग करने पहुंच गए।

    कार्य न करने से डीएम नाराज हो गईं, उन्होंने कहा कि यदि लेखपाल काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं, नेतागीरी नहीं बर्दाश्त करूंगी। राजस्व विभाग के कर्मचारी से जो भी आदेश, निर्देश शासन या राजस्व परिषद से आयेगा उसका पालन कराना मेरी जिम्मेदारी है।

    कार्य न करने वाले लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट शासन को भेज दूंगी। वहीं, चुनाव ड्यूटी कटवाने की मांग करने पहुंचे शिक्षकों से डीएम ने कहा कि चुनाव में यदि ड्यूटी लगी है तो क्यों नहीं करोगे? केशवनगर ग्रंट के सिद्धार्थ यादव ने अभी तक गांव में सड़क नहीं बन पाई है, कई बार शिकायत करने के बाद कुछ नहीं हुआ। डीएम ने बीडीओ बभनजोत को कार्यवाही के निर्देश दिए।

    बेल्हरी बुजुर्ग के विश्वनाथ मिश्र ने तालाब की खुदाई न कराके दो बार भुगतान की शिकायत की। बीडीओ छपिया से तीन दिवस में रिपोर्ट मांगी गई है। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटवाने के साथ ही शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराने के निर्देश दिए गए।

    यहां 101 शिकायतें आईं, जिसमें से पांच का मौके पर निस्तारण किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी अनुराग प्रियदर्शी, एसडीएम अवनीश त्रिपाठी, सीओ उदित नारायण पालीवाल, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, डीपीआरओ लालजी दुबे उपस्थित रहे। तरबगंज में एडीएम आलोक कुमार व एसडीएम विश्वमित्र सिंह ने शिकायताें की सुनवाई की। यहां 59 शिकायत आईं।

    जलालपुर के प्रेमनाथ शुक्ल ने कहा कि खाते की भूमि को पाने के लिए 23 वर्षों से तहसील का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

    गिरधरपुर निवासी पं. रघुनायक मिश्र ने कहा कि 500 वर्ष पुराना प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। कर्नलगंज में एसडीएम नेहा मिश्रा व सदर तहसील में एसडीएम अशोक कुमार गुप्ता ने शिकायताें की सुनवाई की।

