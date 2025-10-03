अमेठी में रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

अमेठी के मुसाफिरखाना मार्ग पर भुसियावा के पास एक रोडवेज बस ने बाइक सवार राजू कश्यप को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। राजू गौरीगंज के एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे और शुक्रवार शाम को घर लौट रहे थे। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, मुंशीगंज (अमेठी)। मुसाफिरखाना मार्ग पर भुसियावा के पास शुक्रवार देर शाम रोडवेज वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। पूरे कहांरन मजरे भुसियावा निवासी निवासी राजू कश्यप गौरीगंज के एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करते थे।

