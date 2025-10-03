Language
    अमेठी में रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:20 PM (IST)

    अमेठी के मुसाफिरखाना मार्ग पर भुसियावा के पास एक रोडवेज बस ने बाइक सवार राजू कश्यप को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। राजू गौरीगंज के एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे और शुक्रवार शाम को घर लौट रहे थे। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत।

    संवाद सूत्र, मुंशीगंज (अमेठी)। मुसाफिरखाना मार्ग पर भुसियावा के पास शुक्रवार देर शाम रोडवेज वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। पूरे कहांरन मजरे भुसियावा निवासी निवासी राजू कश्यप गौरीगंज के एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करते थे।

    शुक्रवार की शाम वह फैक्ट्री से वापस घर बाइक से लौट रहे थे। गांव के पास पहुंचे ही थे कि सामने से आ रही रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे वह बाइक लेकर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।

    पुलिस ने घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

    कोतवाल शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया गया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

