स्कूल से लौट रहे छात्र को डंपर ने कुचला, इलाज के दौरान चली गई जान

शाहबाद-आंवला मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में स्कूल से लौट रहे एक तेरह वर्षीय छात्र को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। छात्र रोज साइकिल से स्कूल आता-जाता था। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

क्रासर शाहबाद -आंवला मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा फोटो संवाद सहयोगी, शाहबाद । तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल को टक्कर मार दी। जिससे साइकिल सवार छात्र की मौत हो गई। छात्र की मौत से उनके घर में कोहराम मच गया। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। शुक्रवार को गांव महुनागर निवासी नरेंद्र सिंह के तेरह वर्षीय बेटे अंश की डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब अंश स्कूल से छुट्टी के बाद साइकिल से अपने गांव लौट रहा था।

घटना शाहबाद -आंवला मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप के पास की है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने छात्र की साइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में अंश बुरी तरह जख्मी हो गया। मौके पर मौजूद राहगीरों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया। जहां डाक्टर ने छात्र का प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। स्वजन उसे मुरादाबाद निजी चिकित्सक के यहां ले गए। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही स्वजन का रो रोकर बुरा हाल हो गया।

रोज साइकिल से आता-जाता था स्कूल अंश नगर के एक निजी स्कूल में कक्षा चार का छात्र था और रोजाना साइकिल से गांव से स्कूल आता-जाता था। देर शाम करीब आठ बजे शव गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। देखने वालों की भीड़ लग गई। अंश अपने घर में सबसे छोटा था।

उसकी छह बड़ी बहनें और एक भाई है। अंश की मां हीराकली का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ है। वरिष्ठ उपनिरीक्षक कुलदीप तोमर ने बताया कि स्वजन की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। ग्राम प्रधान संतोष ने कहा कि प्रशासन मार्ग पर चल रहे डंपरो की गति पर ध्यान देना चाहिए। जानकारी में आया है कि डंपर चालक से राजीनामे को लेकर चर्चा चल रही है।

तेज रफ्तार डंपरों से दहशत में क्षेत्रवासी, हादसों का बना कारण क्षेत्र में इन दिनों तेज रफ्तार डंपरों का आतंक बना हुआ है। रामपुर की ओर से मिट्टी और बजरफुट आदि लादकर आ रहे भारी भरकम डंपर लगातार हादसों का कारण बन रहे हैं। सड़क पर चलना आम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं रहा।

डंपर चालक क्षेत्र से इतनी तेज गति में गुजरते हैं कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यह डंपर मिट्टी भराई के कार्य में लगे हैं और बिना किसी नियंत्रण के दिन-रात क्षेत्र से गुजर रहे हैं। कई बार स्कूल जाने वाले बच्चे और राहगीर इन वाहनों की चपेट में आने से बाल-बाल बचे हैं।

हो चुके हैं कई हादसे बीते कुछ दिनों में कई छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोग घायल हुए हैं।लोगों ने कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस पूरे मामले में आंखें मूंदे हुए है, जिससे डंपर चालकों के हौसले और बुलंद हो गए हैं।