    मीरजापुर में बाइकों की जोरदार टक्कर, दोनों की चालक की दर्दनाक मौत और दो बच्चे घायल

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:11 PM (IST)

    मीरजापुर के मड़िहान क्षेत्र में दो बाइकों की टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा लालगंज-कलवारी संपर्क मार्ग पर बेदौली गांव के पास हुआ। मृतकों में एक खंतरा गांव का निवासी दीपक और दूसरा सोनभद्र के चुर्क का अजीत शामिल है।

    दो बाइकों की भिड़ंत में दोनों चालकों की माैत।

    जागरण संवाददाता कलवारी (मीरजापुर)। मड़िहान के क्षेत्र बेदौली गांव में लालगंज- कलवारी संपर्क मार्ग पर गुरुवार के दिन दोपहर लगभग तीन बजे दो बाइकों की टक्कर में दोनों बाइक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बाइक पर सवार दो मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए।

    जिनको सीएचसी मड़िहान में भर्ती कराया गया। दोनों बाइक सवार एक ही दिशा में आ रहे थे कि आपस में अचानक टकरा गए।

    संतनगर के खंतरा गांव के रहने वाले 30 वर्षीय दीपक उर्फ नान्हक मड़िहान के अमदहा गांव में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के यहां गुरुवार को आए थे। यहां से अपने 10 वर्षीय भांजे अजीत व 8 वर्षीय आकाश को लेकर घर खंतरा से जा रहे थे।

    तभी मड़िहान के बेदौली गांव के पास सोनभद्र जनपद स्थित चुर्क थाना क्षेत्र के चुर्क निवासी 35 वर्षीय अजीत पुत्र राम ललित पीछे से आए और बाइक में टकरा गए।

    दोनों बाइकों में टक्कर इतना जबरदस्त थी कि बाइक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई ,जबकि बाइक पर बैठे दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क के किनारे गिर पड़े।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों को वाहन से सीएचसी मड़िहान भेजा। जहां चिकित्सकों ने खंतरा के रहने वाले दीपक उर्फ नान्हक व सोनभद्र के रहने वाले अजीत कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं, दोनों बालक आठ वर्षीय आकाश तथा दस वर्षीय अजीत को मेडिकल कालेज के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया।

    इस संबंध में थाना प्रभारी मड़िहान बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि दो बाइकों के टक्कर में दोनों चालकों की मौत हो गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना में घायल दो मासूमों का बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है।

