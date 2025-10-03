छह वाहन मिलने से शहर की सीवर लाइन की सफाई होगी आसान, स्वच्छता को मिलेगा बढ़ावा

वाराणसी में सीवर सफाई अब और आसान होगी क्योंकि जलकल विभाग को 2.25 करोड़ रुपये की लागत से छह नए वाहन मिले हैं। महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई। स्वच्छता अभियान के तहत शहर में 17 कचरा संवेदनशील बिंदुओं को साफ किया गया और छह मॉडल वार्ड बनाए गए।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर में सीवर लाइन की सफाई और आसान होने वाली है। साथ ही समस्याओं का निस्तारण भी तेजी से हो सकेगा। जलकल विभाग के लिए 2.25 करोड़ की लागत से सीवर सफाई के लिए छह वाहन शहरवासियों के लिए समर्पित किया गया है। इसमें दो सक्शन कम जेटिंग मशीन वाहन है।

वहीं, चार जेटिंग कम रोडिंग एंड गार्बिंग मशीन वाहन है। इन वाहनों को महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नगर निगम के प्रागंण से महापौर अशोक कुमार तिवारी व नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

महापौर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के 1965 की लड़ाई में अदभुत नेतृत्व और जय जवान, जय किसान का नारा दिया गया। उसी प्रकार आज अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, हमें उसी आधार पर आज स्वदेशीय अपनाना है। स्वच्छता जागरूकता के लिए पार्षद से सहयोग मांग जनांदोलन करने का आव्हान किया गया।

सभी को कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करना होगा। आज फंड की कमी नहीं है, रामनगर में शास्त्री की जन्मस्थली में पेयजल सीवर विकास हो रहा है। 18 वार्डों में सीवर पेयजल की लाइन बिछाई जाएगी। पार्षद से अपने क्षेत्र की जनता से टैक्स के बारे पूछना चाहिए, उनकी समस्या को हल करना चाहिए।

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि एक से 17 सितंबर तक नगर में 17 जीवीपी स्थानों को चिन्हित कर उन्हें साफ कराए हुए उक्त स्थल का सौन्दर्यीकरण कराया गया। गार्बेज वल्नरेबल प्वाइंट (जीवीपी) यानी कचरा संवेदनशील बिंदु है, जो ऐसे स्थान होते हैं जहां खुले में कचरा फेंका जाता है, जो शहर की स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं।