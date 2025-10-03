यूपी के इस जिले में बिना रजिस्ट्रेशन और डिग्री के चल रहे अस्पताल, मरीजों के हेल्थ से हो रहा खिलवाड़
बहराइच के बाबागंज इलाके में बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल और मेडिकल स्टोर चल रहे हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झोलाछाप डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं जिससे उनकी जान खतरे में है। डिप्टी सीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है।
संवाद सूत्र, बाबागंज (बहराइच)। सीमा से सटे बाबागंज इलाके में बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल व मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं। इसकी शिकायत क्षेत्र के लोगों के करने के बावजूद जांच नहीं हो रही है। इलाके के लोगों ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
बाबागंज इलाके में धड़ल्ले से बिना रजिस्ट्रेशन अस्पतालों का संचालन हो रहा है। बगैर डिग्री के झोलाछाप चिकित्सक गंभीर मरीजों का भी इलाज कर जान से खिलवाड़ कर रहे हैं।
श्यामबिहारी, मनोज कुमार वर्मा, सांवल, सोनू व मोहित आदि का कहना है कि कई बार सीएमओ व औषधि निरीक्षक को शिकायती पत्र भेजकर अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।
ग्रामीणों का कहना है कि रामनगर और बाबा कुट्टी में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर आम आदमी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बाबा परमहंस कुट्टी और आसपास के इलाके में दर्जनों अवैध मेडिकल स्टोर और अस्पताल धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं।
बिना रजिस्ट्रेशन, बिना योग्य चिकित्सक और बिना सुरक्षा मानकों के इलाज के नाम पर आम जनता की जिंदगी से खेला जा रहा है। सभी ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
जांच के बाद होगी कार्रवाई
बाबागंज इलाके में बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल संचालित होने की सूचना मिली है। क्षेत्र में ऐसे अस्पतालों की जांच की जाएगी। कागजात सही न मिलने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. अनुराग वर्मा, डिप्टी सीएमओ।
