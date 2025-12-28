Language
    पत्नी की निकाह रुकवाने रात भर भटका युवक, पहुंचा हो चुकी थी विदाई, आगरा पुलिस से लगाई गुहार

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:54 AM (IST)

    आगरा में एक युवक, काशिफ खान, अपनी पत्नी की दूसरी शादी रुकवाने के लिए रातभर भटकता रहा। उसका दावा था कि वे पहले से शादीशुदा हैं और उनका निकाह पंजीकृत है ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। पत्नी का निकाह रुकवाने के लिए पति रातभर भटकता रहा। थाने पहुंचकर पुलिस से गुहार लगाई। एक्स पर वीडियो पोस्ट कर अफसरों से मदद मांगी। कंट्रोल रूम में शिकायत करने के बाद वह पुलिस के साथ मैरिज होम पहुंचा, तब तक युवती की रुकसती (विदाई) हो चुकी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है।

    झूठे तलाक के सहारे जबरन दूसरा निकाह कराने का आरोप

    मंटोला मैदान निवासी काशिफ खान का कहना है कि अप्रैल 2024 में उसने क्षेत्र की एक युवती के साथ निकाह किया। इसके बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराया। युवती के घर वालों ने इस निकाह को मान्यता नहीं दी और वह युवती को जबरन अपने घर में रखे हुए थे। उसने पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन मदद नहीं मिली। युवती के स्वजन ने झूठा तलाकनामा तैयार करा लिया, इस पर युवक ने 24 दिसंबर को हाईकोर्ट से शादी मान्य रहने का स्टे ले लिया।

    मंटोला पुलिस से लगाई पुलिस ने गुहार

    युवक को पता चला कि 26 दिसंबर को फतेहाबाद रोड स्थित मैरिज होम में स्वजन युवती का दूसरा निकाह कर रहे हैं। इस पर युवक मंटोला थाने पहुंचा और पुलिस से शादी रुकवाने के लिए गुहार लगाई। पुलिस से मदद नहीं मिली तो एक वीडियो एक्स पर पोस्ट करके पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। युवक ने 112 पर शिकायत की तो पुलिस उसे बसई चौकी पर ले गई। शुक्रवार देर रात युवक को लेकर पुलिस मैरिज होम पहुंची, लेकिन तब तक युवती की विदाई हो चुकी थी। इसके बाद युवक वापस लौट गया और मोबाइल फोन बंद कर लिया।

    स्वजन बोले पहले हुआ निकाह, अब रुकसती की हुई रस्म

    इंस्पेक्टर ताजगंज जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि शिकायत के बाद युवक के साथ पुलिस टीम शुक्रवार रात मैरिज होम गई थी। युवती की रुकसती की रस्म हो चुकी थी। स्वजन ने पूछताछ में बताया कि शादी दो महीने पहले हो चुकी थी। शुक्रवार को रुकसती का कार्यक्रम था। वहीं युवक का कहना था कि निकाह दो दिन पहले हुआ है। युवक के पास निकाह से जुड़े दस्तावेज नहीं थे। युवक को अगले दिन लिखित शिकायत और दस्तावेज लेकर आने को कहा गया था, लेकिन वह आया नहीं।

