पत्नी की निकाह रुकवाने रात भर भटका युवक, पहुंचा हो चुकी थी विदाई, आगरा पुलिस से लगाई गुहार

जागरण संवाददाता, आगरा। पत्नी का निकाह रुकवाने के लिए पति रातभर भटकता रहा। थाने पहुंचकर पुलिस से गुहार लगाई। एक्स पर वीडियो पोस्ट कर अफसरों से मदद मांगी। कंट्रोल रूम में शिकायत करने के बाद वह पुलिस के साथ मैरिज होम पहुंचा, तब तक युवती की रुकसती (विदाई) हो चुकी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है।

झूठे तलाक के सहारे जबरन दूसरा निकाह कराने का आरोप



मंटोला मैदान निवासी काशिफ खान का कहना है कि अप्रैल 2024 में उसने क्षेत्र की एक युवती के साथ निकाह किया। इसके बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराया। युवती के घर वालों ने इस निकाह को मान्यता नहीं दी और वह युवती को जबरन अपने घर में रखे हुए थे। उसने पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन मदद नहीं मिली। युवती के स्वजन ने झूठा तलाकनामा तैयार करा लिया, इस पर युवक ने 24 दिसंबर को हाईकोर्ट से शादी मान्य रहने का स्टे ले लिया।

मंटोला पुलिस से लगा ई पुलिस ने गुहार युवक को पता चला कि 26 दिसंबर को फतेहाबाद रोड स्थित मैरिज होम में स्वजन युवती का दूसरा निकाह कर रहे हैं। इस पर युवक मंटोला थाने पहुंचा और पुलिस से शादी रुकवाने के लिए गुहार लगाई। पुलिस से मदद नहीं मिली तो एक वीडियो एक्स पर पोस्ट करके पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। युवक ने 112 पर शिकायत की तो पुलिस उसे बसई चौकी पर ले गई। शुक्रवार देर रात युवक को लेकर पुलिस मैरिज होम पहुंची, लेकिन तब तक युवती की विदाई हो चुकी थी। इसके बाद युवक वापस लौट गया और मोबाइल फोन बंद कर लिया।