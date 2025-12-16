कम स्पीड और 50 मीटर की दूरी... कोहरे में दृश्यता घटने के बाद यूपी रोडवेज ने उठाए कदम, यात्रियों को सुरक्षा का दिया भरोसा

जागरण संवाददाता, एटा। सर्दी के मौसम के साथ ही कोहरे की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। इसे देखते हुए परिवहन निगम ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते बसों की रफ्तार पर लगाम लगाने की पहल की है। निगम द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि कोहरा में दृश्यता कम होने पर बस रात के समय सीमित रफ्तार अथवा खड़ी करनी होगी।

परिवहन निगम ने फोग लाइट लगाने पर दिया जोर

इसको लेकर निगम के अधिकारियों की ओर से चालकों के साथ एक बैठक भी की है। इसमें कोहरे के चलते दृश्यता कम होने पर बस को सड़क किनारे खड़ा करने, सामने वाले वाहन से 50 मीटर दूरी बनाए रखने और स्पीड 50 किमी प्रति घंटा रखने के निर्देश दिए गए हैं। घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो जाती है, जिससे चालक को आगे की सड़क साफ दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

यात्रियों की जान की सुरक्षा को देखते हुए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यात्रियों से भी कहा गया है कि वे सफर के दौरान धैर्य रखें और चालक पर तेज गति से बस चलाने का दबाव न बनाएं।