Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कम स्पीड और 50 मीटर की दूरी... कोहरे में दृश्यता घटने के बाद यूपी रोडवेज ने उठाए कदम, यात्रियों को सुरक्षा का दिया भरोसा

    By Anil Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:59 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एटा में कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है। दृश्यता में कमी के चलते बसों की गति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। कोहरे के कारण ...और पढ़ें

    Hero Image

    कोहरे में रोडवेज बस। जागरण

    जागरण संवाददाता, एटा। सर्दी के मौसम के साथ ही कोहरे की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। इसे देखते हुए परिवहन निगम ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते बसों की रफ्तार पर लगाम लगाने की पहल की है। निगम द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि कोहरा में दृश्यता कम होने पर बस रात के समय सीमित रफ्तार अथवा खड़ी करनी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवहन निगम ने फोग लाइट लगाने पर दिया जोर


    इसको लेकर निगम के अधिकारियों की ओर से चालकों के साथ एक बैठक भी की है। इसमें कोहरे के चलते दृश्यता कम होने पर बस को सड़क किनारे खड़ा करने, सामने वाले वाहन से 50 मीटर दूरी बनाए रखने और स्पीड 50 किमी प्रति घंटा रखने के निर्देश दिए गए हैं। घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो जाती है, जिससे चालक को आगे की सड़क साफ दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

    यात्रियों की जान की सुरक्षा को देखते हुए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यात्रियों से भी कहा गया है कि वे सफर के दौरान धैर्य रखें और चालक पर तेज गति से बस चलाने का दबाव न बनाएं।

    यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का भरोसा मिलेगा


    एआरएम नरेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि कोहरे को लेकर क्षेत्रीय कार्यालय पर बैठक हुई हैं। इसके बाद सभी चालकों को निर्देश जारी किए गए हैं। सर्दी और कोहरे के मौसम में सावधानी बरतने पर विशेष जाेर दिया जा रहा है। निगम द्वारा उठाए गए इन कदमों से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का भरोसा मिलेगा।