Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी रोडवेज बस स्टेशन बनेंगे हवाई अड्डों जैसे, नहीं होगा निजीकरण; मेरठ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान

    By Sanjeev Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:07 AM (IST)

    परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि यूपी परिवहन निगम संकट का साथी है और इसका निजीकरण नहीं होगा। बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर हवाई अड्डों की तर्ज पर ...और पढ़ें

    Hero Image

    रोडवेज बस।

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम संकट का साथी है। प्रयागराज के महाकुंभ मेला-2025 में 24 घंटे रोडवेज की बसों का संचालन हुआ था। यह बातें उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने संबोधन में कहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवहन मंत्री शनिवार को कृषि विश्वविद्याल में भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के बैनर तले आयोजित उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ दो दिवसीय 20वें त्रेवार्षिक अधिवेशन के उदघाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे।

    परिवहन मंत्री बोले, परिवहन निगम प्रदेश में संकट साथी

    त्रैवार्षिक अधिवेशन का उदघाटन भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री रविंद्र हिम्मते ने किया। अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। संगठन के 70 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। वहीं सभा को संबोधन में मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि परिवहन निगम का निजीकरण नहीं किया जाएगा। निजी क्षेत्र से सहयोग प्राप्त कर परिवहन निगम के बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल के तहत हवाई अड्डों की तर्ज पर निर्माण कराया जाएगा। जिससे बस स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाने के साथ परिवहन निगम को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

    महाकुंभ में 24 घंटे बसों का रहा संचालन

    मंत्री ने कि जब वह परिवहन मंत्री बने थे, तब परिवहन निगम का बस बेडा 8500 था, जो आज बढ़कर 14000 हो गया है। मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा परिवहन निगम को संकट का साथी कहा गया है। विशिष्ठ अतिथि पूर्व विधायक संगीत सोम ने संबोधन में कहा कि भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता राष्ट्र, उद्योग हित एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। कर्मचारियों की समस्या का समाधान कराना मेरा सौभाग्य है।

    भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री अनुपम ने कहा कि कोई भी संगठन 50 वर्षों तक लगातार तभी सेवा देगा, जब उसका एक-एक कार्यकर्ता अनुशासित हो। प्रदेश महामंत्री अनिल उपाध्याय ने राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार श्रम कोड का स्वागत किया। अनिल कुमार ने कहा कि अधिवेशन में प्रस्तुत की गई कर्मचारियों की समस्याओं को प्रबंध निदेशक के सामने रखकर उनका निदान कराने का प्रयास होगा। भारतीय मजदूर संध के जिलाध्यक्ष विनय शर्मा ने बताया कि दो दिवसीय अधिवेशन में रविवार को प्रांतीय कार्यकारिणी की घोषण भी की जाएगी। उसके बाद समापन होगा।
    संचालन भारत भूषण व सत्य नारायण यादव ने किया। अनुज शर्मा, राजीव त्यागी, चंद्रभानु, राकेश, ओमप्रकाश आदि मौजूद रहे।