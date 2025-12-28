यूपी रोडवेज बस स्टेशन बनेंगे हवाई अड्डों जैसे, नहीं होगा निजीकरण; मेरठ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम संकट का साथी है। प्रयागराज के महाकुंभ मेला-2025 में 24 घंटे रोडवेज की बसों का संचालन हुआ था। यह बातें उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने संबोधन में कहीं।

परिवहन मंत्री शनिवार को कृषि विश्वविद्याल में भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के बैनर तले आयोजित उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ दो दिवसीय 20वें त्रेवार्षिक अधिवेशन के उदघाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। परिवहन मंत्री बोले, परिवहन निगम प्रदेश में संकट साथी त्रैवार्षिक अधिवेशन का उदघाटन भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री रविंद्र हिम्मते ने किया। अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। संगठन के 70 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। वहीं सभा को संबोधन में मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि परिवहन निगम का निजीकरण नहीं किया जाएगा। निजी क्षेत्र से सहयोग प्राप्त कर परिवहन निगम के बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल के तहत हवाई अड्डों की तर्ज पर निर्माण कराया जाएगा। जिससे बस स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाने के साथ परिवहन निगम को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

महाकुंभ में 24 घंटे बसों का रहा संचालन मंत्री ने कि जब वह परिवहन मंत्री बने थे, तब परिवहन निगम का बस बेडा 8500 था, जो आज बढ़कर 14000 हो गया है। मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा परिवहन निगम को संकट का साथी कहा गया है। विशिष्ठ अतिथि पूर्व विधायक संगीत सोम ने संबोधन में कहा कि भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता राष्ट्र, उद्योग हित एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। कर्मचारियों की समस्या का समाधान कराना मेरा सौभाग्य है।