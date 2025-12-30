Weather Update Agra: कोल्ड-डे और घने कोहरे का अलर्ट, तापमान में गिरावट जारी

जागरण संवाददाता, आगरा। अधिकतम तापमान में गिरावट आने से सोमवार को गलन से ठिठुरे शहरवासियों को शीत लहर से अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने मंगलवार को शहर में कोल्ड डे कंडीशन और अत्यधिक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। बुधवार को भी कोहरा छाया रहेगा। नए साल पर सुबह कोहरा छा सकता है, जबकि दोपहर में धूप निकलेगी।

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को तापमान में आएगी गिरावट शहर में रविवार रात 12 बजे के बाद कोहरा छाया। कोहरे की वजह से दृश्यता प्रभावित रही, जिससे वाहनों की गति पर ब्रेक लगा रहा। रातभर गलन अधिक रहने से शहरवासी ठिठुरते रहे। सोमवार सुबह कोहरा छाया रहा और ठंड अधिक रही। दोपहर एक बजे तक सूरज ने दर्शन नहीं दिए, जिससे शहरवासी कांपते रहे। दोपहर में धूप जरूर निकली, लेकिन अधिकतम तापमान में गिरावट आने और ठंडी हवा चलने से लोगों को राहत नहीं मिली।