Weather Update: बिहार में कंपाने वाली ठंड और कोहरे का डबल अटैक, 28 जिलों में 'कोल्ड डे' का अलर्ट 

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में राजधानी सहित 12 जिलों का तापमान लुढ़क गया है। पटना में अधिकतम-न्यूनतम तापमान में महज दो डिग्री के अंतर होने से दिन में भी रात जैसी सिहरन (Cold Wave in Bihar) रही। न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम 14.7 दर्ज किया गया।

वहीं, 28 जिलों में कोहरे के साथ कोल्ड डे जैसी हालात बनी रही है और मंगलवार को भी बनी रहेगी। नव वर्ष एक जनवरी को भी राज्य में सर्द पछुआ हवा के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। चार से पांच दिनों के दौरान तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं। सोमवार को 8.4 डिग्री सेल्सियस के साथ अररिया फारबिसगंज राज्य में सबसे ठंडा रहा।

सोमवार को पटना सहित राज्य के 12 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राज्य का अधिकतम तापमान 13.2 से 18.7 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। सोमवार को पटना व आसपास इलाकों में बादल छाए रहने के साथ नौवें दिन भी धूप का प्रभाव कम होने के साथ लोगों को ठिठुरन का अहसास हुआ।