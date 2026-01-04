जागरण संवाददाता, आगरा। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) में मतदाता सूची से नाम हटने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। छह जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है। नो मैपिंग वाले 3.24 लाख मतदाताओं को सात जनवरी से नोटिस जारी किए जाएंगे। छह फरवरी तक संबंधित मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारियों की नोटिस का जवाब देना होगा। साथ में दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे।

जवाब और दस्तावेज न देने वाले मतदाताओं की अलग से सूची बनेगी और ऐसे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। वर्तमान में 36 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 8.41 लाख मतदाताओं के नाम हटेंगे। इसमें एक लाख मृतक मतदाता और 50 हजार डुप्लीकेट मतदाता हैं। तीन लाख शिफ्टेड मतदाता हैं। सबसे अधिक मतदाता आगरा कैंट विधानसभा क्षेत्र में 1.51 लाख हटेंगे।