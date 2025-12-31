आगरा छेड़छाड़ केस: ऑडियो विवाद की जांच करेंगे अपर पुलिस आयुक्त, क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुआ मुकदमा

जागरण संवाददाता, आगरा। एत्मादपुर थाने में दर्ज छेड़छाड़ के मुकदमे में चार आरोपितों के नाम निकालने के मामले में प्रसारित आडियो की जांच अब अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह करेंगे। पुलिस आयुक्त ने मुकदमे की विवेचना भी अब क्राइम ब्रांच की महिला सब इंस्पेक्टर को दे दी है। वहीं मीडिया सेल की ओर से लिखित सफाई देते हुए इंस्पेक्टर एत्मादपुर को क्लीनचिट और महिला सब इंस्पेक्टर के आरोपों को गलत बताया गया है।

एत्मादपुर प्रकरण पर अधिकारियों ने दी सफाई, महिला दारोगा के आरोपों को बताया गलत ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र की नर्सिंग छात्रा के साथ 30 सितंबर और 17 अक्टूबर को छेड़छाड़ की घटना हुई थी। पीड़िता ने छह युवकों के खिलाफ एत्मादपुर थाने में 25 अक्टूबर को मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस मुकदमे की विवेचक नीतू शर्मा का सोमवार को आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसमें आरोप लगाया गया कि विवेचक को बिना बताए इंस्पेक्टर एत्मादपुर आलोक सिंह ने चार आरोपितों के नाम मुकदमे से निकलवा दिए। इंटरनेट मीडिया पर आडियो प्रसारित होने के बाद अधिकारी सक्रिय हो गए।

कहा, महिला दारोगा ने ही एसीपी से अनुमोदन लेकर निकाले थे चार आरोपितों के नाम मंगलवार को मीडियो सेल के माध्यम से इस मामले में लिखित सफाई दी गई। इसमें कहा गया है कि विवेचक नीतू शर्मा ने 16 दिसंबर को अपने हस्तलेख में एसीपी एत्मादपुर से पत्राचार कर चारों आरोपितों की नामजदगी गलत करने के लिए अनुमति मांगी थी। विवेचना में आशुतोष और अनूप कुमार निवासी करहल मैनपुरी के खिलाफ 16 दिसंबर को ही चार्जशीट लगा दी। जबकि प्रसारित आडियो में विवेचक ने पीड़िता से कहा था कि इंस्पेक्टर ने चारों नाम निकलवा दिए, उन्हें तो इसके बारे में बाद में जानकारी हुई।