    'इंस्पेक्टर ने खेल कर दिया, कहा तुझे एक रुपया नहीं मिलेगा'... छेड़छाड़ के 4 आरोपितों के नाम निकाले; SI का ऑडियो वायरल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:56 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, आगरा। नर्सिंग छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की वारदात में एत्मादपुर इंस्पेक्टर विवादों में गिर गए हैं। विवेचक एसआई व पीड़िता के बीच हुई बातचीत का ऑडियो सोमवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसमें एसआई ने इंस्पेक्टर पर चार्जशीट लगवाने की बात कही है। ऑडियो में इंस्पेक्टर पर एक लाख रुपये लेने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता की ओर से की गई शिकायत पर एसआई को गुपचुप तरीके से दस दिन पहले लाइनहाजिर कर दिया गया था। ऑडियो प्रसारित होने से पूरे मामले की पोल खुल गई।  

    ट्रांसयमुना क्षेत्र निवासी नर्सिंग छात्रा के साथ 30 सितंबर व 17 अक्टूबर को छेड़छाड़ की वारदात हुई थी। पीड़िता ने कार सवार युवकों पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप भी लगाया था। पीड़िता ने छह युवकों के खिलाफ एत्मादपुर थाने में 25 अक्टूबर को मुकदमा पंजीकृत कराया था। मामले की जांच महिला एसआई नीतू शर्मा ने की। पुलिस ने जांच में चार युवकों के नाम निकाल दिए। 16 दिसंबर को लगाई चार्जशीट में सिर्फ दो युवकों के नाम ही शामिल किए।

    पीड़िता को जानकारी हुई तो उन्होंने एसआई के पास पहुंचकर आपत्ति जताई और मोबाइल में बातचीत का ऑडियो बना लिया। पीड़िता की ओर से इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर से की गई। इसके बाद महिला एसआई को लाइनहाजिर कर दिया गया। सोमवार को बातचीत का ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ।


    ऑडियो में महिला एसआई का कहना है कि इंस्पेक्टर ने अपनी मर्जी से चार्जशीट दाखिल कर दी है। उन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर ने इतना बड़ा खेल कर दिया। मैं अपने बीमार बच्चे की कसम खाती हूं, मैंने चार्जशीट दाखिल नहीं की है। इंस्पेक्टर ने एक लाख रुपये ले लिए। मुझसे कहा था तुझे एक रुपया नहीं मिलेगा।

    ऑडियो में बातचीत के दौरान महिला एसआई अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। एसआई आडियो में कह रही हैं कि इंस्पेक्टर ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी है। मुझे बिना बताए चार्जशीट लगा दी है। चार लोगों के नाम भी काट दिए। वो हरामीपना कर रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि उन्हें पता चला है कि चार लोगों के नाम निकालने के लिए 10 लाख रुपये दिए गए हैं। इस पर एसआई ने जवाब दिया कि दिए होंगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, न ही मुझे कोई पैसा मिले। इन इंस्पेक्टर से हर कोई परेशान है।

    एत्मादपुर थाने में 25 अक्टूबर को पीड़िता ने एत्मादपुर निवासी आशुतोष कुमार, उसके भाई हिमांशु के अलावा अनूप कुमार, रितेश के अलावा सुमित व उसके भाई अक्षय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने मुकदमे में कहा है कि 17 अक्टूबर की रात आठ बजे स्कूटी से मायके से वापस आ रही थीं। रास्ते में काले रंग की आइटेन कार ने ओवरटेक किया। आरोपितों ने हाथ पकड़कर कार में डाल लिया। छेड़छाड़ के साथ ही अन्य गंभीर आरोप महिला ने लगाए। इससे पूर्व 30 सितंबर को सौ फुटा रोड पर छेड़छाड़ की गई थी।


    पीड़िता की शिकायत के बाद एसआई नीतू शर्मा को पूर्व में लाइनहाजिर किया गया है। ऑडियो प्रसारित होने की जानकारी हुई है। ऑडियो की जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - अतुल शर्मा, डीसीपी पश्चिम जोन