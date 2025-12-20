आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे में हादसा: चार गाड़ियां टकराईं, बाल-बाल बच गए कार सवार

जागरण संवाददाता, आगरा। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार देर रात घने कोहरे के कारण चार कारें आपस में टकरा गईं। लखनऊ से आगरा की ओर आने वाली लेन पर माइल स्टोन 14.200 पर हुए हादसे में सभी सुरक्षित हैं, लेकिन कार मामूली क्षतिग्रस्त हो गईं। थोड़ी देर बाद कार चालक गंतव्य के लिए चले गए।

घने कोहरे के चलते लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चार कारों की भिड़ंत, बड़ा हादसा टला

पहली कार को नाई दिल्ली के मयूर विहार फेज वन निवासी चालक गोलू चला रहा था। घना कोहरा होने के कारण कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। वह सुरक्षित कार से बाहर आ गया।

पीछे आ रही दूसरी कार को प्रतापगढ़ के गांव मुस्तफा निवासी तौफीक चला रहा था। कार में चालक सहित पांच सवारियां मौजूद थीं। आगे डिवाइडर पर चढ़ी कार को देखकर ब्रेक लगाने और साइड से बचाने के प्रयास में पीछे से आ रही तीसरी कार से टक्कर हो गई।