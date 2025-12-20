Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे में हादसा: चार गाड़ियां टकराईं, बाल-बाल बच गए कार सवार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:01 AM (IST)

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण चार कारें टकरा गईं। हादसे में सभी सुरक्षित रहे, लेकिन कारों को नुकसान पहुंचा। कोहरे के कारण एक कार डिवाइडर ...और पढ़ें

    Hero Image

    हादसे की क्षतिग्रस्त गाड़ी।

    जागरण संवाददाता, आगरा। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार देर रात घने कोहरे के कारण चार कारें आपस में टकरा गईं। लखनऊ से आगरा की ओर आने वाली लेन पर माइल स्टोन 14.200 पर हुए हादसे में सभी सुरक्षित हैं, लेकिन कार मामूली क्षतिग्रस्त हो गईं। थोड़ी देर बाद कार चालक गंतव्य के लिए चले गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घने कोहरे के चलते लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चार कारों की भिड़ंत, बड़ा हादसा टला


    पहली कार को नाई दिल्ली के मयूर विहार फेज वन निवासी चालक गोलू चला रहा था। घना कोहरा होने के कारण कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। वह सुरक्षित कार से बाहर आ गया।
    पीछे आ रही दूसरी कार को प्रतापगढ़ के गांव मुस्तफा निवासी तौफीक चला रहा था। कार में चालक सहित पांच सवारियां मौजूद थीं। आगे डिवाइडर पर चढ़ी कार को देखकर ब्रेक लगाने और साइड से बचाने के प्रयास में पीछे से आ रही तीसरी कार से टक्कर हो गई।

    दोनों कारें मामूली क्षतिग्रस्त


    तीसरी कार को बिहार के पटना निवासी बादल कुमार चला रहा था, जिसमें चालक सहित तीन अन्य लोग सवार थे। अचानक ब्रेक लगने के कारण इस कार से पीछे आ रही चौथी कार टकराई। इस टक्कर में दोनों कारें मामूली क्षतिग्रस्त हो गईं।


    यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी राधामोहन द्विवेदी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और डिवाइडर पर चढ़ी कार को हटवाकर यातायात को सुचारू कराया।

    यह भी पढ़ें- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर इको कार ने बाइक को मारी टक्कर, किसान की मौत

    यह भी पढ़ें- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक्सप्रेसवे पर हादसा, कंटेनर की टक्कर से पलटी कार, देखने में दो कारें भी आपस में टकराईं

    यह भी पढ़ें- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित हुई कार, सुप्रीम कोर्ट के वकील समेत चालक घायल

    कार में सवार किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई

    राहत की बात यह रही कि सभी वाहन चालू हालत में थे और किसी भी कार में सवार किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई। पुलिस ने वाहन चालकों से घने कोहरे के दौरान सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने की अपील की है।