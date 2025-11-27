आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित हुई कार, सुप्रीम कोर्ट के वकील समेत चालक घायल
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से लखनऊ जा रही एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चालक को झपकी आने से कार एक अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे सुप्रीम कोर्ट के वकील अमित पवार और चालक रजनीश कुमार घायल हो गए। सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वे लखनऊ में एक मीटिंग में शामिल होने जा रहे थे।
संवाद सूत्र, सौरिख। दिल्ली से लखनऊ जाते समय कार चालक को झपकी आ गई। इससे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में चालक सहित कार में सवार सुप्रीम कोर्ट के वकील भी घायल हो गए। सुरक्षा अधिकारियों ने घायलों को कार से निकाल कर तिर्वा स्थित भीमराव रामजी मेडिकल कालेज भेज दिया।
जनपद हरदोई के थाना बिलग्राम के गांव बैफरिया निवासी रजनीश कुमार पुत्र अतर सिंह इनोवा क्रिस्टा कार से दिल्ली के साकेत निवासी सुप्रीम कोर्ट के वकील अमित पवार पुत्र ओम प्रकाश पवार के साथ लखनऊ में 28 नवंबर को होने वाली विकसित कांक्लेव सेंटम मीटिंग में शामिल होने के लिए एक्सप्रेसवे से जा रहे थे।
गुरुवार सुबह करीब सात बजे किलोमीटर संख्या 154 पर कार चालक रजनीश कुमार को झपकी आ गई। कार अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में चालक सहित वकील अमित पवार घायल हो गए। यूपीडा सुरक्षा अधिकारी मनोहर सिंह एवं सेफ्टी टीम मौके पर पहुंची और घायलों को कार से निकाल कर मेडिकल कालेज भेजा।।क्षतिग्रस्त कार को क्रेन से हटाकर टोल प्लाजा पर पहुंचाया गया।
