आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित हुई कार, सुप्रीम कोर्ट के वकील समेत चालक घायल

संवाद सूत्र, सौरिख। दिल्ली से लखनऊ जाते समय कार चालक को झपकी आ गई। इससे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में चालक सहित कार में सवार सुप्रीम कोर्ट के वकील भी घायल हो गए। सुरक्षा अधिकारियों ने घायलों को कार से निकाल कर तिर्वा स्थित भीमराव रामजी मेडिकल कालेज भेज दिया।



जनपद हरदोई के थाना बिलग्राम के गांव बैफरिया निवासी रजनीश कुमार पुत्र अतर सिंह इनोवा क्रिस्टा कार से दिल्ली के साकेत निवासी सुप्रीम कोर्ट के वकील अमित पवार पुत्र ओम प्रकाश पवार के साथ लखनऊ में 28 नवंबर को होने वाली विकसित कांक्लेव सेंटम मीटिंग में शामिल होने के लिए एक्सप्रेसवे से जा रहे थे।