आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर इको कार ने बाइक को मारी टक्कर, किसान की मौत

जागरण संवाददाता, कन्नौज। ठठिया थाना क्षेत्र के भूलभुलियापुर भुन्ना गांव निवासी 50 वर्षीय कृपाल दोहरे पुत्र दुलारे अपने बेटे 19 वर्षीय सूरज कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के चाचेपुर गांव निवासी साढ़ू 45 वर्षीय रोशनलाल पुत्र भगवानदीन के साथ बाइक से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के ठठिया टोल प्लाजा पर जा रहे थे।

टोल प्लाजा के पास सर्विस रोड पर इको कार ने टक्कर मार दी। इससे कृपाल के सिर पर गहरी चोट लगी और मौत हो गई। हादसे में बेटा सूरज और साढ़ू रोशन लाल जख्मी हो गए।

घायलों को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष देवेश कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जाएगी।