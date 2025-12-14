आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक्सप्रेसवे पर हादसा, कंटेनर की टक्कर से पलटी कार, देखने में दो कारें भी आपस में टकराईं

Language
    By Soham Prakash Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:15 PM (IST)

    कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। एक कंटेनर की टक्कर से कार पलट गई, जिसके बाद दो और कारें आपस में टकरा गईं। घटना के बाद मौके पर अफ ...और पढ़ें

    Hero Image

    एक्सप्रेसवे पर क्षतिग्रस्त टियागो को देखने में हुंडई की वेन्यू में पीछे से टकराई कीया सेल्टास। जागरण 

    संवाद सहयोगी, तिर्वा (कानपुर)। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से दिल्ली जाते समय टियागो कारे में कंटेनर ने टक्कर मार दी। इससे टियागो डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। क्षतिग्रस्त टियागो देखने के लिए हुंडई की वेन्यू को खड़ी कर चालक देखने लगा। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार किया सेल्टास ने वेन्यू में टक्कर मार दी। वेन्यू व सेल्टास सवार लोग बाल-बाल बच गए। टियागो सवार युवक जख्मी हो गया। घायल को राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।

    नई दिल्ली के खानपुर स्टेशन, एफ-103 ए ब्लाक निवासी 35 वर्षीय गणेश कुमार पुत्र तुलाराम निजी काम से लखनऊ गए थे। रविवार सुबह करीब 10 बजे टियागो कार से वापस लखनऊ जा रहे थे। तभी आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के 197 किलोमीटर प्वाइंट पर पहुंचते ही हादसे के शिकार हो गए। टियागो में पीछे से कंटेनर ने ओवरटेक करने में टक्कर मार दी। इससे टियागो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। इसमें गणेश जख्मी हो गए।

     

    एक घंटे तक यातायात व्यवस्था प्रभावित

    हादसे के तीन मिनट बाद लखनऊ से आगरा की ओर जा रही हुंडई वेन्यू कार को रोक कर चालक देखने लगा। वेन्यू से जैसे ही चालक नीचे उतरा, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार किया सेल्टास ने टक्कर मार दी। हालांकि वेन्यू और सेल्टास सवार लोग बाल-बाल बच गए। करीब एक घंटे तक यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। यूपीडा कर्मियों ने क्षतिग्रस्त तीनों कारों को टोल प्लाजा फगुआ भट्ठा के पास खड़ी कर दी।

     

    घायल गणेश को राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। वहां पर इलाज के दौरान हालत में सुधार हो गया था। हाथ टूटे होने के कारण प्लास्टर किया गया। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले की तहरीर नहीं मिली। इससे कार्रवाई नहीं की जा सकी। घायल गणेश हुए थे। उनकी हालत में सुधार है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।