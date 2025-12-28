आगरा में कोहरे का कहर: स्ट्रैची ब्रिज पर कैंटर ने बाइक सवारों को रौंदा, बेलनगंज में ट्रक दुकान से टकराया
आगरा में घने कोहरे के कारण शनिवार देर रात दो हादसे हुए। स्ट्रैची ब्रिज पर एक कैंटर ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे बाइकें कैंटर के नीचे फंस ग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। घने कोहरे में दृश्यता कम होने के कारण शनिवार देर रात दो स्थानों पर हादसे हो गए। स्ट्रैची ब्रिज पर कैंटर ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों बाइक कैंटर के नीचे फंस गईं। चालक कैंटर को छोड़कर मौके से भाग गया। पुलिस ने घायल बाइक सवाराें को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। वहीं बेलनगंज चौराहे पर कोहरे के कारण एक ट्रक बेकाबू हो गया। कई लोग इसकी चपेट में आने से बच गए।
ट्रक छोड़कर चालक हुआ फरार, बाइक सवार घायल
पहला हादसा शनिवार रात 11.30 बजे हुआ। घने कोहरे में स्ट्रैची ब्रिज पर घाट की ओर से एक कैंटर बेलनगंज की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घने कोहरे में दृश्यता बहुत कम थी। ऐसे में सामने चल रही दो बाइक को कैंटर ने टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार दो युवक घायल हो गए। टक्कर के बाद कैंटर के नीचे ही बाइक फंसी रह गई। राहगीरों ने दोनों युवकों को बाहर निकाल लिया। पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया।
यह भी पढ़ें- UP Weather Update: यूपी के 52 जिलों में घना कोहरा! शीतलहर छुड़ा रही कंपकंपी, आज के मौसम का लेटेस्ट अपडेट
यह भी पढ़ें- Weather Update: कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, यूपी के फिरोजाबाद में सर्दी का डबल अटैक; ट्रैफिक प्रभावित
बेलनगंज में दुकान से जा टकराया ट्रक, बाल-बाल बचे लोग
थोड़ी देर बाद ही बेलनगंज में दूसरा हादसा हो गया। बेलनगंज चौराहे पर कोहरे के कारण एक ट्रक से कई वाहन चालक टकराने से बाल-बाल बच गए। बेकाबू होकर ट्रक ने शौचालय की दीवार में टक्कर मार दी। इसके बाद यह ट्रक एक दुकान में जाकर टकरा गया। चालक ट्रक को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।