आगरा में कोहरे का कहर: स्ट्रैची ब्रिज पर कैंटर ने बाइक सवारों को रौंदा, बेलनगंज में ट्रक दुकान से टकराया

जागरण संवाददाता, आगरा। घने कोहरे में दृश्यता कम होने के कारण शनिवार देर रात दो स्थानों पर हादसे हो गए। स्ट्रैची ब्रिज पर कैंटर ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों बाइक कैंटर के नीचे फंस गईं। चालक कैंटर को छोड़कर मौके से भाग गया। पुलिस ने घायल बाइक सवाराें को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। वहीं बेलनगंज चौराहे पर कोहरे के कारण एक ट्रक बेकाबू हो गया। कई लोग इसकी चपेट में आने से बच गए।

