Weather Update: कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, यूपी के फिरोजाबाद में सर्दी का डबल अटैक; ट्रैफिक प्रभावित

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दो दिन की राहत के बाद शनिवार को घने कोहरे का फिर पलटवार हुआ। सुबह से घने कोहरे की चादर तनी हुई है। कोहरा इतना घना है कि चंद कदमों की दूरी पर कुछ नजर नहीं आ रहा। शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा अधिक घना छाया है इससे सड़क और रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित है। न्यूनतम तापमान सात और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल तक घना कोहरा छाने के कारण शीतलहर चलती रहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुबह से घने कोहरे की तनी चादर, जनजीवन प्रभावित शनिवार सुबह सात बजे सिक्सलेन, हाईवे और मुख्य मार्गों पर घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को हैडलाइट जलाने के बाद भी सामने कुछ नहीं आ रहा। हादसे की आशंका को देखते हुए वाहन रेंग-रेंग कर चल रही हैं। अधिकांश ट्रेनें देरी से चलने के कारण यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। वह घंटों प्लेटफार्म पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करने को विवश हैं। वहीं तमाम यात्री रिजर्वेशन केंसिल कराकर बसों से सफर करने को विवश हो हैं।