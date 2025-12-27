Language
    Weather Update: कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, यूपी के फिरोजाबाद में सर्दी का डबल अटैक; ट्रैफिक प्रभावित

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:17 AM (IST)

    फिरोजाबाद में शनिवार को घने कोहरे की चादर छाई रही, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। दृश्यता कम होने के कारण सड़क और रेल यातायात बाधित हुआ, वाहन धीमी गति से ...और पढ़ें

    कोहरे और ठंड में अलाव के सहारे लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दो दिन की राहत के बाद शनिवार को घने कोहरे का फिर पलटवार हुआ। सुबह से घने कोहरे की चादर तनी हुई है। कोहरा इतना घना है कि चंद कदमों की दूरी पर कुछ नजर नहीं आ रहा। शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा अधिक घना छाया है इससे सड़क और रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित है। न्यूनतम तापमान सात और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल तक घना कोहरा छाने के कारण शीतलहर चलती रहेगी।

    सुबह से घने कोहरे की तनी चादर, जनजीवन प्रभावित

    शनिवार सुबह सात बजे सिक्सलेन, हाईवे और मुख्य मार्गों पर घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को हैडलाइट जलाने के बाद भी सामने कुछ नहीं आ रहा। हादसे की आशंका को देखते हुए वाहन रेंग-रेंग कर चल रही हैं। अधिकांश ट्रेनें देरी से चलने के कारण यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। वह घंटों प्लेटफार्म पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करने को विवश हैं। वहीं तमाम यात्री रिजर्वेशन केंसिल कराकर बसों से सफर करने को विवश हो हैं।

    गलन और कोहरे से अलाव के सहारे लोग

    घने कोहरे के साथ गलन भरी ठंड में लोग कांप रहे हैं। इससे राहत पाने के लिए सुबह से ही हीटर और अलाव जलाकर लोग बैठे नजर आए। सुबह 10.30 बजे धूप नहीं निकली है।

