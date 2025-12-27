हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, रोहतांग और बारालाचा दर्रे में स्नोफॉल, पर्यटकों ने उठाया लुत्फ

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेशभर में शुक्रवार को अधिकतर स्थानों में बादल छाए रहे, दोपहर बाद धर्मशाला में धूप खिली। रोहतांग, शिंकुला व बारालाचा दर्रे में हिमपात हुआ। रोहतांग में बर्फ के फाहे गिरते देख पर्यटक झूम उठे। पर्यटन स्थल मढ़ी में भी बर्फ के फाहे गिरे। हालांकि, दोपहर बाद मौसम साफ हो गया। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर दिखा। निचले क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आई। लाहुल स्पीति, किन्नौर व चंबा की पर्वत शृंखलाओं पर बीती रात से रुक-रुक कर हिमपात होता रहा।

शिमला, कुफरी और मनाली में बादल छाए रहे। बिलासपुर और मंडी जिले के कुछ स्थानों पर सुबह घने कोहरे के कारण दृश्यता 70 व 120 मीटर पहुंच गई। मौसम विभाग ने निचले व मैदानी क्षेत्रों में 27, 28 व 29 दिसंबर को घने कोहरे का आरेंज अलर्ट जारी किया है। 27 से 29 दिसंबर तक प्रदेशभर में मौसम साफ रहने की संभावना है।

30 व 31 दिसंबर और पहली जनवरी को राज्य के उच्च पर्वतीय इलाकों में हिमपात होने की संभावना है। जनजातीय जिला लाहुल स्पीति के ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 3.8 और व कुकुमसेरी में माइनस 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा। 29 से स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदला कड़ाके की ठंड से जिला प्रशासन ऊना ने सभी शैक्षणिक संस्थानों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में अस्थायी परिवर्तन करने के आदेश जारी किए हैं। स्कूलों का संचालन प्रातः 10 से दोपहर 3:30 बजे तक रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्र 10 से दोपहर तीन बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश 29 दिसंबर से 31 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे।