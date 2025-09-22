Language
    Laver Cup: टेलर फ्रिट्ज ने टीम व‌र्ल्ड को बनाया लेवर कप चैंपियन, कार्लोस अलकारज के प्रयास गए बेकार

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:53 PM (IST)

    आंद्रे अगासी के नेतृत्‍व वाली टीम वर्ल्‍ड ने लेवर कप में टीम यूरोप को 15-9 के अंतर से मात दी। इसी के साथ टीम वर्ल्‍ड ने लेवर कप का खिताब अपने नाम किया। बता दें कि टीम वर्ल्‍ड ने आठ संस्‍करणों में तीसरी बार खिताब जीता। कार्लोस अलकारज ने कड़ा मुकाबला करते हुए अपने दोनों मैच जीते लेकिन वो टीम यूरोप को जीत दिलाने में नाकाम रहे।

    खिताब जीतने के बाद ट्रॉफी के साथ टीम वर्ल्‍ड के खिलाड़ी

    रायटर, सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने रविवार को निर्णायक प्रदर्शन करते हुए एलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-3, 7-6(4) से हराया और टीम व‌र्ल्ड ने टीम यूरोप को 15-9 से मात देकर लेवर कप का खिताब अपने नाम किया।

    यह प्रतियोगिता के आठ संस्करणों में टीम व‌र्ल्ड का तीसरा खिताब है। कप्तान आंद्रे आगासी की अगुआई वाली टीम व‌र्ल्ड ने लगातार 2022 और 2023 के बाद एक बार फिर जीत दर्ज कर जोरदार जश्न मनाया।

    टेलर ने क्‍या कहा

    फ्रिट्ज ने जीत के बाद कहा, 'हम अब लॉकर रूम में शैंपेन खोलकर जश्न मनाने वाले हैं। टीम का जोश मुझे हमेशा प्रेरित करता है और ऐसे माहौल में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाता हूं।' शनिवार को क्लीन स्वीप कर टीम व‌र्ल्ड ने 9-3 की बढ़त बना ली थी।

    हालांकि, फाइनल दिन प्रत्येक जीत तीन अंक की थी और यूरोप की वापसी की उम्मीदें बाकी थीं। शुरुआती मुकाबले में कार्लोस अलकराज और नार्वे के कैस्पर रूड ने अमेरिकी जोड़ी एलेक्स माइकेल्सन और राइली ओपेल्का को 7-6(4), 6-1 से हराकर स्कोर 9-6 कर दिया।

    अलकारज का प्रयास गया बेकार

    मगर ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनौर ने चेक खिलाड़ी जाकुब मेंसिक को 6-3, 6-4 से हराकर व‌र्ल्ड को 12-6 की बढ़त दिला दी। इसके बाद यूएस ओपन चैंपियन अलकराज ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरुंडोलो को 6-2, 6-1 से हराकर यूरोप को 12-9 तक पहुंचाया।

    अंतिम मैच में ज्वेरेव के पास स्कोर बराबर करने का मौका था, लेकिन फ्रिट्ज के सामने जर्मन खिलाड़ी टिक नहीं सके और टीम व‌र्ल्ड ने निर्णायक जीत दर्ज की। लेवर कप का अगला संस्करण 2026 में लंदन के ओटू एरीना में खेला जाएगा।

