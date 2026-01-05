नोवाक जोकोविक ने खुद बनाई थी जो संस्था उसी से देना पड़ा इस्तीफा, हैरान करने वाली है वजह

एपी, वॉशिंगटन: नोवाक जोकोविक ने प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन (पीटीपीए) से अपने संबंध समाप्त कर लिए हैं। यह वही संगठन है जिसकी उन्होंने सह स्थापना की थी और जिसने पिछले साल टेनिस की शासी संस्थाओं पर मुकदमा दायर किया था।

जोकोविक ने इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि मेरे मूल्य और मेरा ²ष्टिकोण अब संगठन की मौजूदा दिशा से मेल नहीं खाते। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविक ने 2020 यूएस ओपन के दौरान घोषणा की थी कि वह और अब संन्यास ले चुके कनाडाई खिलाड़ी वासेक पोस्पिसिल पीटीपीए की शुरुआत कर रहे हैं।

इस मकसद से की थी शुरुआत उनका कहना था कि इसका उद्देश्य एक ऐसे खेल में खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व देना है, जो काफी हद तक व्यक्तिगत है और जिसमें खिलाड़ी स्वतंत्र ठेकेदार होते हैं। समय के साथ यह भी स्पष्ट हुआ कि एक लक्ष्य इसे टीम खेलों की तरह सामूहिक सौदेबाजी समझौते करने वाले पूर्ण यूनियन के रूप में विकसित करना था। हालांकि ऐसा अब तक नहीं हो सका है।